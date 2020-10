Terror-Verdacht in Frankreich: Mann auf offener Straße enthauptet - Präsident Macron besucht Tatort

Schreckliche Tat in Frankreich: In der Nähe von Paris ist ein Mann enthauptet worden. Die Anti-Terror-Ermittlungen laufen, die Anzeichen für einen islamistischen Hintergrund verdichten sich.

In Frankreich wurde ein Mann auf offener Straße ermordet.

Ein islamistischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Anti-Terror-Ermittlungen laufen.

Update vom 16. Oktober, 20.24 Uhr: Bei dem Opfer einer brutalen Messerattacke bei Paris soll es sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um einen Geschichtslehrer handeln. Der Mann soll seinen Schülern während des Unterrichts zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt haben, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Polizeiquellen am Freitagabend. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Der Angreifer sei ein junger Mann im Alter von 18 Jahren, berichtete der Sender Franceinfo. Auch hierfür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Dafür bestätigte die Polizei, der Angreifer sei am Tatort von der Polizei getötet worden. Innenminister Gérard Darmanin kündigte einen Krisenstab mit Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Jean Castex an. Die führenden Politiker des Landes werden gegen 21 Uhr am Tatort erwartet.

De retour à Paris, je me tiens informé en direct de la cellule de crise que j’ai faite ouvrir, en lien avec le Président de la République et le Premier ministre. #Conflans — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 16, 2020

Frankreich/Paris: Mann auf offener Straße enthauptet - Anti-Terror-Ermittlungen laufen

Erstmeldung vom 16. Oktober 2020, 19.06 Uhr: Paris - Angst und Schrecken in Frankreich. In der Nähe von Paris ist am Freitag ein Mann enthauptet worden. Nach der brutalen Tat am späten Nachmittag nahe einer Schule in Conflans Saint-Honorine wurde die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Man ermittle unter anderem wegen „Mordes* in Verbindung mit einem terroristischen Unternehmen“ und wegen einer „kriminellen terroristischen Vereinigung“.

Frankreich/Paris: Mann enthauptet - Anti-Terror-Ermittlungen laufen

Um den mutmaßlichen Täter gibt es derweil sich widersprechende Angaben. Der Sender BFM TV berichtete mit Verweis auf den lokalen Bürgermeister, dass er von der Polizei getötet worden sei. Andere Medien schrieben, er sei von der Polizei schwer verletzt worden. Es hieß, dass er die Polizisten zuvor angegriffen habe. Offensichtlich war der mutmaßliche Täter mit einer Stichwaffe unterwegs.

Das Opfer soll am Freitagnachmittag in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris auf offener Straße angegriffen worden sein. Die Polizei schrieb auf Twitter, dass dort aktuell ein Einsatz laufe und die Menschen den Bereich meiden sollten. Der mutmaßliche Angreifer soll dann im nahe gelegenen Éragny-sur-Oise von der Polizei aufgegriffen worden sein. Auch hier warnte die Polizei via Twitter, den Bereich zu meiden, ohne weitere Angaben zu machen. „Respektieren Sie den Sicherheitsbereich“ hieß es beispielsweise. Wie die dpa erfuhr, sei der Umkreis der Orte aus Angst vor einer Sprengstoffweste abgesperrt und Sprengstoffexperten hinzugezogen worden.

🚨 Une intervention de police est actuellement en cours Place René Picard à @VilledeConflans.

➡️Évitez le secteur

➡️Respectez le périmètre de sécurité

➡️Suivez les instructions des #FDO

➡️Ne génez pas l'intervention en cours pic.twitter.com/gvAdmgPLsd — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) October 16, 2020

Frankreich/Paris: Mann enthauptet - Sorge vor Terror im Land

Bei derartigen Ereignissen schrillen bei vielen Menschen in Frankreich die Alarmglocken. Das größte EU-Land wird seit Jahren von islamistischen Anschlägen erschüttert - dabei starben mehr als 250 Menschen. Daher ist die Terrorgefahr fast ständig im Bewusstsein der Menschen. Erst vor einigen Wochen hatte es vor dem ehemaligen Redaktionsgebäudes des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ eine Messerattacke gegeben. (as/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks