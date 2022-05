Frankreich-Regierung reicht Rücktritt ein – Macron hat wohl Premier-Nachfolgerin parat

Von: Andreas Schmid

Nicht mehr länger Premierminister von Frankreich: Jean Castex (l), hier mit Präsident Emmanuel Macron. © IMAGO/Julien Mattia /Le Pictorium

Frankreichs Regierung um Premierminister Jean Castex ist zurückgetreten. Emmanuel Macron kann damit ein neues Kabinett bilden. Folgt eine Frau?

Paris - Die französische Regierung unter Premierminister Jean Castex hat ihren Rücktritt eingereicht. Das teilte der Élyséepalast am Montag mit. Damit kann der wiedergewählte Präsident Emmanuel Macron ein neues Kabinett ernennen.

Der Schritt gilt in Frankreich als Formalie nach einer Präsidentschaftswahl. Er kommt gut drei Wochen nach der Abstimmung jedoch überraschend spät. Macron, der bei der Frankreich-Wahl im März in der Stichwahl gewonnen hatte, nahm den Rücktritt der Mitteilung zufolge an.

Frankreich: Premier Castex tritt zurück - folgt eine Frau?

Macron hatte kurz nach seiner Wiederwahl am 24. April eine Regierungsumbildung in Aussicht gestellt. Es ist dazu nicht verpflichtet, hatte aber mit Blick auf die im Juni anstehenden Parlamentswahlen einen politischen Neuanfang vermitteln wollen.

Es wird erwartet, dass Macron in Kürze eine Frau zur Premierministerin ernennt, zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte Frankreichs. Die erste und bislang einzige Premierministerin war Edith Cresson, die 1991 für ein knappes Jahr ins Amt kam. Es wird damit gerechnet, dass Macron auch zahlreiche Kabinettsmitglieder auswechselt. Mit Spannung wird auch erwartet, aus welchem politischen Lager die oder der Neue kommen wird. Berichten zufolge soll noch am Montag der Amtswechsel von Castex zu seinem Nachfolger erfolgen. (as/dpa/AFP)