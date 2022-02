Präsidentenwahl komplett ohne Le Pen und Zemmour? Frankreichs Rechte könnten schon vorab scheitern

Von: Florian Naumann

Marine Le Pen bei einem Wahlkampfauftritt Anfang Februar. © Michel Euler/dpa

Viele Blicke richten sich im französischen Wahlkampf auf die Rechten Marine Le Pen und Eric Zemmour - doch beide könnten schon an der ersten Hürde scheitern.

Paris - Die beiden hart rechten Bewerber um Frankreichs Präsidentenamt - Eric Zemmour und Marine Le Pen - könnten schon vor dem ersten Wahlgang am 10. April scheitern: Beide kämpfen nach eigenen Angaben noch um die zur Kandidatur nötige Unterstützung von gewählten Volksvertretern.

Frankreich im Präsidentschaftswahlkampf: Rechtsextremer Zemmour hadert - „Haben die Patenschaften nicht“

„Ich habe keinerlei Sicherheit, es ist sehr schwer“, sagte der ehemalige Journalist Zemmour am Sonntag in einer Fernsehsendung. „Wir haben die Patenschaften nicht. Das ist eine demokratisch erschreckende Situation. Ich war noch nie so besorgt. Mir fehlen etwa fünfzig Patenschaften“, erklärte auch Le Pen dem Sender France Inter.

Wer in Frankreich für das Amt des Staatschefs kandidieren will, braucht dafür 500 Unterstützerunterschrifen von gewählten Mandatsträgern. Bis zum 4. März um 18.00 Uhr müssen diese vorliegen. Zemmours Lage ist offenbar noch ein wenig prekärer als die Le Pens: Er hatte zuletzt 291 Unterschriften gesammelt. Kämpfen muss auch der Linke Jean-Luc Mélenchon, der bislang bei 370 Unterstützern liegt.

Le Pen und Zemmour schon vor erstem Präsidentschafts-Wahlgang vor dem Aus? Rechte erheben Vorwürfe

Der französische Präsidentschaftswahlkampf wird vom Thema Migration dominiert. Le Pen und Zemmour rechnen sich auch deshalb große Chancen aus - könnten sich aber letztlich gegenseitig Stimmen wegnehmen. Lachende Dritte könnte die Konservative Valérie Pécresse werden. Sie hat auch bereits die nötigen 500 Unterschriften, ebenso wie Amtsinhaber Emmanuel Macron, oder auch die sozialistische Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo. Allerdings macht sich auch das linke Lager massiv intern Konkurrenz.

Mit Blick auf die nötigen „Patenschaften“ erhoben sowohl Le Pen als auch Zemmour Vorwürfe. Er und seine Berater würden derzeit jeden Tag Stunden damit verbringen, Frankreichs Bürgermeister abzutelefonieren, „um zu versuchen, sie zu überzeugen“, sagte Zemmour. „Die Bürgermeister sagen mir: ‚Ja, Sie sind großartig, wir sind mit Ihnen einverstanden‘, aber sie haben Angst“, behauptete er. Grund sei, dass die Namen der Unterstützer veröffentlicht werden. Das System der „Parrainages“ ist gleichwohl nicht neu - lediglich das Prozedere der Übermittlung und Veröffentlichung wurde in den 2010er-Jahren angepasst.

Zemmour verwies auf Umfragen, in denen er gut dastehe. Sollte er nun wegen der fehlenden Unterschriften nicht kandidieren können, würde die Wahl „illegitim“. „Das macht alles keinen Sinn“, sagte auch der Sprecher Le Pens Rassemblement National am Sonntag dem Radiosender FranceInfo. „In allen Umfragen ist Marine Le Pen die Hauptgegnerin von Emmanuel Macron“, aber „andere, weniger repräsentative Kandidaten haben sich bereits qualifiziert“.

Macron führt in Frankreich-Umfragen - sechs Kandidaten sind bislang bestätigt

Nach aktuellen Angaben des Verfassungsrates vom Donnerstag, der die Unterstützerunterschrifen sammelt, haben bislang sechs potenzielle Präsidentschaftskandidaten die nötige Zahl der Unterstützer erreicht. Dem Grünen Yannick Jadot fehlen demnach nur noch 10 weitere Unterschriften.

Der mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilte Zemmour lag in den Umfragen zuletzt mit 15 Prozent gleichauf mit der Konservativen Pécresse, aber hinter Macron mit 25 Prozent und Le Pen mit 17 Prozent. Er spricht mit noch radikalerer Rhetorik ähnliche Themen an wie Le Pen und buhlt um dieselben Wählerschichten. Zudem warb er schon mehrere Köpfe ihrer Partei ab.

Macron hat seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bislang nicht offiziell erklärt. (AFP/dpa/fn)