Frankreich-Regierung reicht Rücktritt ein: Macron entscheidet sich für Nachfolgerin - Das ist die neue Premier

Von: Andreas Schmid

Elisabeth Borne wird neue Premierministerin Frankreichs - Emmanuel Macron nominierte die Arbeitsministerin. © Ludovic Marin / POOL / AFP

Frankreichs Regierung um Premierminister Jean Castex ist zurückgetreten. Emmanuel Macron hat eine Nachfolgerin ernannt: Sie ist den Franzosen bekannt.

Update vom 16. Mai, 20.21 Uhr: Die neue französische Premierministerin, Elisabeth Borne, wurde von ihrem Vorgänger im Amt begrüßt. Jean Castex umarmte seine Nachfolgerin bei einer Übergabe-Zeremonie im Hof des Hotel Matignon, dem offiziellen Sitz des französischen Premierministers - oder der französischen Premierministerin. Borne wird die zweite Frau in diesem Amt sein.

Jean Castex (r), scheidender Premierminister von Frankreich, begrüßt Elisabeth Borne, neu ernannte Premierministerin von Frankreich, in der Residenz des Premierministers. © Christophe Ena/AP/dpa

Frankreich: Das ist die neue Premierministerin für Emmanuel Macron

Update vom 16. Mai, 18.42 Uhr: Die Nachfolgerin von Ex-Premier Castex ist keine Unbekannte in Frankreich: Arbeitsministerin Elisabeth Borne hat derzeit ihr drittes Ministeramt unter Macron inne und gilt als seriöse und loyale Politikerin.

Das Leben der neuen Premierministerin im Überblick:

Aufgewachsen in staatlicher Obhut, schaffte sie es dennoch in eine Eliteschule. Sie hat einen Sohn, hält ihr Privatleben aber aus der Öffentlichkeit.

Als Chefin des Pariser Transportunternehmens RATP qualifizierte sie sich für ein Regierungsamt.

Unter Macron war sie zunächst Transportministerin, in ihre Zeit fiel die umstrittene Bahnreform.

Als Umweltministerin sorgte sie für die Abschaltung des Atomkraftwerks Fessenheim nahe der deutschen Grenze.

Als Arbeitsministerin setzte sie eine umstrittene Reform der Arbeitslosenversicherung durch. Für Gewerkschaftler gilt sie als empathielos.

Frankreich: Emmanuel Macron ernennt Elisabeth Borne als Premierministerin

Update vom 16. Mai, 18.32 Uhr: Emmanuel Macron hat die neue Premierministerin Frankreichs nominiert: Nachfolgerin von Jean Castex soll demnach Arbeitsministerin Elisabeth Borne werden.

Élisabeth Borne wird neue Premierministerin in Frankreich (Archivbild). © Sadak Souici/Le Pictorium Agency ZUMA/dpa

Frankreich bekommt damit zum zweiten Mal in seiner Geschichte eine Premierministerin. Die 61-jährige Politikerin gilt als links orientiert. Sie stammt aus der Regierungspartei von Präsident Emmanuel Macron und zählt zu den wenigen, die von Beginn an in seiner Regierungsmannschaft waren.

Frankreich: Premierminister Castex laut Elysée-Palast zurückgetreten - neues Kabinett für Macron möglich

Erstmeldung vom 16. Mai, 17.34 Uhr: Paris - Die französische Regierung unter Premierminister Jean Castex hat ihren Rücktritt eingereicht. Das teilte der Élyséepalast am Montag mit. Damit kann der wiedergewählte Präsident Emmanuel Macron ein neues Kabinett ernennen.

Frankreich: Castex überreicht Macron Rücktrittsschreiben

Der Schritt gilt in Frankreich als Formalie nach einer Präsidentschaftswahl. Er kommt gut drei Wochen nach der Abstimmung jedoch überraschend spät. Macron, der bei der Frankreich-Wahl im März in der Stichwahl gewonnen hatte, nahm den Rücktritt der Mitteilung zufolge an.

Nicht mehr länger Premierminister von Frankreich: Jean Castex (l), hier mit Präsident Emmanuel Macron. © IMAGO/Julien Mattia /Le Pictorium

„Danke Jean Castex, seiner Regierung und seiner gesamten Mannschaft“, schrieb Macron auf Twitter. Knapp zwei Jahre habe Castex sich „leidenschaftlich und engagiert“ für Frankreich eingesetzt. „Seien wir stolz auf die geleistete Arbeit und die Ergebnisse, die wir zusammen erreicht haben“, schrieb er weiter. Castex war am Nachmittag im Elysée gewesen, um sein Rücktrittsschreiben zu überreichen.

Frankreich: Premier Castex tritt zurück - folgt eine Frau?

Macron hatte kurz nach seiner Wiederwahl am 24. April eine Regierungsumbildung in Aussicht gestellt. Er ist dazu nicht verpflichtet, hatte aber mit Blick auf die im Juni anstehenden Parlamentswahlen einen politischen Neuanfang vermitteln wollen.

Es wird erwartet, dass Macron in Kürze eine Frau zur Premierministerin ernennt, zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte Frankreichs. Die erste und bislang einzige Premierministerin war Edith Cresson, die 1991 für ein knappes Jahr ins Amt kam. Es wird damit gerechnet, dass Macron auch zahlreiche Kabinettsmitglieder auswechselt.

Mit Spannung wird auch erwartet, aus welchem politischen Lager die oder der Neue kommen wird. Berichten zufolge soll noch am Montag der Amtswechsel von Castex zu seinem Nachfolger erfolgen. (as/dpa/AFP)