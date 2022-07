Frankreich: Rückhol-Aktion für Kinder und Mütter aus Lagern in Syrien

Teilen

Kinder Flüchtlinge .jpg © İdil Toffolo via IMAGO

35 französische Kinder sind aus dem Nordosten Syriens in Frankreich aufgenommen worden.

Paris - Auch 16 Mütter wurden zurück nach Frankreich gebracht, wie das französische Außenministerium am Dienstag mitteilte. Die Kinder würden nun vom französischen Sozialdiensten betreut. Laut der Anti-Terrorstaatsanwaltschaft kamen acht der Frauen wegen eines Suchbefehls in Gewahrsam, gegen die anderen acht liegt demnach ein Haftbefehl vor. Auch ein fast erwachsener Jugendlicher kam laut Staatsanwaltschaft in Gewahrsam, da er verdächtigt wird, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein.

Auch Deutschland hat bereits mehrfach Frauen und Kinder aus dem Nordosten des Bürgerkriegslandes Syrien zurückgeholt. Das Gebiet wird von den syrischen Kurden kontrolliert. In dortigen Lagern sitzen noch immer Zehntausende frühere IS-Anhänger sowie deren Familienangehörige, oft unter katastrophalen humanitären Bedingungen.

Am bekanntesten ist das Lager Al-Hol, wo mehr als 50 000 Menschen leben. Etwa die Hälfte von ihnen sind nach UN-Angaben jünger als zwölf. Kritiker warnen, dass mit diesen Kindern die nächste Generation von Terroristen heranwachse. «Wenn man sie an einem Platz wie Al-Hol lässt, dann verurteilt man sie im Grunde dazu, keine Zukunft zu haben», sagte der UN-Nothilfekoordinator für Syrien, Imran Riza. Gewalt gehört in Al-Hol zum Alltag. Allein seit etwa Anfang vergangenen Jahres gab es dort Riza zufolge mehr als 100 Morde. Die Angehörigen-Organisation «Collectif des Familles Unies», die Verwandte von aus Syrien zurückgeholten Kindern in Frankreich zusammenbringt, lobte die Aktion. Gleichzeitig forderten sie, dass auch die weiteren französischen Kinder in Nordostsyrien so schnell wie möglich nach Frankreich geholt werden. (dpa)