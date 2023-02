Frankreich: Schnupperpraktikum für junge Straftäter

Teilen

Französische Soldaten am Eiffelturm in Paris. © IMAGO/Martin Wagner

Junge Straftäter in Frankreich sollen in Zukunft ein Schnupperpraktikum bei der Armee absolvieren dürfen.

Metz - Junge Straftäter in Frankreich sollen künftig verstärkt die Möglichkeit eines Schnupperpraktikums bei der Armee erhalten. Das haben Verteidigungsminister Sébastien Lecornu und Justizminister Éric Dupond-Moretti nach erfolgreich verlaufenen Modellprojekten am Donnerstag in Metz angekündigt. Der Jugendgerichtshilfe unterstellte Straftäter, die in eine Erziehungseinrichtung eingewiesen wurden, sollen landesweit ein fünfwöchiges Praktikum unter Anleitung von Armeeangehörigen absolvieren können. Problem-Jugendlichen im Alter von 13 bis 25 Jahren soll damit der Einstieg ins Berufsleben und einen freiwilligen Militärdienst erleichtert werden.

Für die Betreuung der jungen Menschen sollen nach dem Plan der Ministerien auch pensionierte Armeeangehörige gewonnen werden, die mit ihrer Erfahrung bei der Gestaltung der freiwilligen Militär-Praktika helfen sollen. Unter Anleitung ehemaliger Mitglieder der Militärakademie von Saint-Cyr Coëtquidan gab es seit Dezember 2021 bereits vierwöchige Praktika mit militärischen Übungen in der Natur, bei denen die Teilnehmer die Armee sowie militärische und zivile Berufe kennenlernten.

Einwöchige Praktika organisierte die Marine, bei denen es um Verantwortung, Teamgeist und den Respekt von Autoritäten ging. Die Teilnehmer übten sich in der Seenotrettung, lernten maritime Berufe und Einsatzmöglichkeiten bei der Marine kennen. (dpa)