Frankreich-Wahl: Wo läuft die Stichwahl live im TV und Live-Stream?

Von: Max Schäfer

Emmanuel Macron und Marine Le Pen sind die Kandidaten der Stichwahl. Hier erfahren Sie, wo die Frankreich-Wahl 2022 live im TV und Live-Stream zu sehen ist.

München/Paris – Nachdem die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 keinen Gewinner hervorgebracht hat, steht am Sonntag (24. April) die Stichwahl an. Mehr als 48 Millionen Franzosen sind erneut aufgerufen, ihren neuen Präsidenten zu wählen. Dabei treten die Kandidaten an, die in der ersten Runde am 10. April die meisten Stimmen bekommen haben.

Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 Wahlgang Stichwahl Datum 24. April 2022 Wahlberechtigte Etwa 48,7 Millionen Kandidaten Emmanuel Macron, Marine Le Pen

Frankreich-Wahl 2022: Wo Sie Präsidentschaftswahl live im TV und Live-Strean anschauen können

Bei der Stichwahl in Frankreich kommt es daher zum zweiten Mal nach 2017 zum Schlagabtausch zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Der amtierende französische Präsident geht als Favorit in die entscheidende Phase der Präsidentschaftswahl. Mit 27,8 Prozent bekam Macron im ersten Wahlgang die meisten Stimmen. Zudem liegt er mit etwa 55 Prozent in Umfragen vor Le Pen. Dennoch fällt der Vorsprung knapper als 2017 aus und es zeichnet sich eine Richtungsentscheidung für Frankreich und Europa ab.

Die Frankreich-Wahl geht in die entscheidende Phase. Die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen ist im TV oder Stream zu sehen. (Archivbild) © Alexis Sciard/Imago

Die Frankreich-Wahl am Sonntag (24. April) verspricht Spannung. Aber wo kann man die Stichwahl live im TV oder im Live-Stream anschauen?

Frankreich-Wahl 2022: Wo ist die Stichwahl live im TV zu sehen?

Phoenix: ab 19.00 bis 22.30 Uhr

ab 19.00 bis 22.30 Uhr Welt: ab 19.55 Uhr bis 21.00 Uhr

ab 19.55 Uhr bis 21.00 Uhr Tagesschau24: ab 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr und 21.00 Uhr bis 21.15 Uhr

Stichwahl in Frankreich: Wo läuft die Präsidentschaftswahl im Live-Stream?

Phoenix: Live-Stream „Phoenix vor Ort“ auf phoenix.de

Live-Stream „Phoenix vor Ort“ auf phoenix.de Welt : Sondersendung zur Präsidentschaftswahl in Frankreich auf welt.de

: Sondersendung zur Präsidentschaftswahl in Frankreich auf welt.de Tagesschau24: Live-Stream in der ARD-Mediathek.

Frankreich-Wahl 2022: Die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen

Umfragen und Prognosen vor der Wahl sehen Emmanuel Macron im Vorteil. Die Entscheidung fällt jedoch erst am Wahlsonntag. Mit ersten Hochrechnungen und Ergebnissen ist noch am Sonntagabend zu rechnen. Am Montagmorgen (25. April) steht dann das Ergebnis fest, das jedoch noch vom französischen Verfassungsrat bestätigt werden muss. (ms)