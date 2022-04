Frankreich-Wahl 2022 live: Folgt am Sonntag Le Pens Revanche an Macron?

Teilen

Marine Le Pen oder Emmanuel Macron? Die Stichwahl in Frankreich bringt die Antwort auf die Frage nach der zukünftigen Präsidentschaft. © Joel Saget Eric Feferberg/afp

Präsident Emmanuel Macron tritt am Sonntag in der Stichwahl gegen Marine Le Pen an - bereits zum zweiten Mal. Der News-Ticker zur Frankreich-Wahl 2022.

Frankreich-Wahl 2022 *: Dieser Live-Ticker begleitet die Stichwahl am 24. April (Sonntag).

*: Dieser Live-Ticker begleitet die (Sonntag). Für die Herausforderin des französischen Präsidenten ist es bereits die dritte Kandidatur.

ist es bereits die dritte Kandidatur. News zu den Bewerbern Macron* und Le Pen* sowie Entwicklungen der Präsidentschaftswahl* finden Sie hier.

Paris/München - Endspurt in der französischen Präsidentschaftswahl* für Präsident Emmanuel Macron* und seine rechtspopulistische Herausforderin Marine Le Pen*. Am Sonntag ist Stichwahl. Eine Umfrage sah Macron als Sieger des TV-Duells mit Le Pen vom 20. April.

Die Le Pen-Familie ist bei den französischen Präsidentschaftswahlen seit bald einem halben Jahrhundert eine Konstante. Zum achten Mal seit 1974 kandidiert ein Mitglied. Und es ist bereits das dritte Mal, dass ein oder eine Le Pen in die Stichwahl kommt. Nie war der Abstand zum jeweils anderen Kandidaten geringer als dieses Jahr.

Frankreich-Wahl 2022 live: Macron gegen Le Pen - Erste Ergebnisse aktuell

Schon bei ihrer ersten Kandidatur 2012 kam Le Pen auf 17,9 Prozent. 2017 gelang ihr dann der Einzug in die Stichwahl - in der sie auf den damals 39 Jahre alten Aufsteiger Macron traf. Im damaligen TV-Duell (siehe Foto oben) ließ Macron sie mehrfach auflaufen, was ihrem Ansehen auch bei ihren Anhängern schadete. Macron kam vor fünf Jahren auf 66 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Klassische Rechtsaußen-Themen wie Einwanderung und innere Sicherheit hatte Le Pen bei der Frankreich-Wahl 2022* nun weitgehend einem anderen Kandidaten überlassen: Dem rechtsextremen Politik-Neuling Eric Zemmour - auf dessen Wählerstimmen sie nun in der Stichwahl zählen kann.

Le Pen setzte im Wahlkampf auf Bürgernähe und die finanziellen Sorgen der Franzosen, gab sich im Unterschied zu 2017 weniger aggressiv. Ihr Programm enthält jedoch weiterhin zahlreiche fremden- und europafeindliche Vorhaben. Auch eine Nähe zu Russland-Machthaber Wladimir Putin wird Le Pen nachgesagt. (AFP/dpa/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA