Frankreich und Großbritannien wollen Ukraine stärken

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Rishi Sunak verlassen den Elysee-Palast. © IMAGO/Andrea Savorani Neri

Großbritannien und Frankreich wollen Kiew für ein Ende des russischen Angriffskriegs stärken.

Paris - «Wir müssen unsere ukrainischen Freunde in die bestmögliche Situation bringen, damit sie den Zeitpunkt und die Bedingungen der Verhandlungen bestimmen», sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag in Paris nach einem Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak.

Sunak betonte, eine künftige Lösung sei allein Sache der Ukraine. Man wolle, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Deshalb würden Waffen geliefert und Soldaten ausgebildet. Ziel sei eine erfolgreiche Gegenoffensive. Macron sagte auch: «Wir tun alles, damit dieser Krieg sich nicht ausdehnt, sich nicht weltweit ausbreitet.»

Macron und Sunak hatten sich am Freitag im Élyséepalast knapp anderthalb Stunden zu Fragen der Verteidigung, der Migration und der Wirtschaft ausgetauscht. Auch mehrere Ministerinnen und Minister beider Länder kamen bei dem britisch-französischen Gipfeltreffen zusammen. (dpa)