Frankreich-Wahl läuft: Linkpopulist könnte Macron gefährlich werden - berüchtigt für brutalen Merkel-Tweet

Von: Bettina Menzel, Max Schäfer, Christoph Gschoßmann

Frankreich wählt ein neues Parlament. Macrons Partei geht mit einem Vorsprung in die Parlamentswahl, doch der Abstand wird kleiner. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Update vom 12. Juni, 12.42 Uhr: Mit ersten Zahlen zum Ausgang der Parlamentswahl wird für 20.00 Uhr gerechnet. Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) um Marine Le Pen könnte mit mindestens 15 Abgeordneten erstmals eine eigene Fraktion bilden. Ihrer Vorgängerpartei FN war dies zuletzt 1986 gelungen.

Update vom 12. Juni, 10.52 Uhr: Sollte das links-grüne Bündnis Nupes um Mélenchon (siehe vorheriges Update) die absolute Mehrheit gewinnen, würde Macron einen großen Teil seiner politischen Macht verlieren. Zu Nupes gehören neben Mélenchons Partei La France Insoumise auch die Sozialisten, die Grünen und die Kommunisten.

Mélenchon hatte sich selbst als Premierminister ins Gespräch gebracht.

Frankreich-Wahl 2022: Linkpopulist könnte Macron gefährlich werden - berüchtigt für Merkel-Tweet

Update vom 12. Juni, 10.05 Uhr: Unvergessen dieser Tweet: „Maul zu, Frau Merkel ! Frankreich ist frei.“ Abgesetzt hatte ihn Jean-Luc Mélenchon 2014, nachdem die Ex-Kanzlerin Angela Merkel Reformen angemahnt hatte. Wie gefährlich kann der Linkspopulist für Emmanuel Macron werden?

Das Urgestein Mélenchon ist ein gewiefter Redner und Stratege. Als Drittplatzierter schied er trotz 22 Prozent bei der ersten Runde aus. Dennoch: Aktuelle Umfragen das neue Linksbündnis im Aufwind - und Mélenchon kommt auf überraschend viele Stimmen, sagen Beobachter. Woran liegt das?

Frankreich-Expertin Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat einen Erklärungsansatz. Da viele Wahlberichtigten unbedingt eine erneute Stichwahl zwischen Macron und Le Pen, verhindern wollten, stimmen viele bereits in der ersten Wahlrunde für Mélenchon.

„2022 haben die Französinnen und Franzosen bereits im ersten Wahlgang nicht nach dem Herzen, sondern nach der Vernunft gewählt“, sagte Kempin zu t-online. Das Nachsehen hätten die Sozialisten, Grünen oder Kommunisten.

Jean-Luc Mélenchon bei einer Wahlkampfrede © OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP

Frankreich-Wahl 2022: Tiefstand bei Wahlbeteiligung an Parlamentswahl?

Update vom 12. Juni, 8.35 Uhr: Interessiert die Frankreich-Wahl 2022 die Franzosen und Französinnen überhaupt? Die Wahllokale sind seit Kurzem geöffnet. Bei der Wahlbeteiligung zeichnete sich aber ein Tiefstand ab - weniger als jeder Zweite wollte nach Umfragen seine Stimme abgeben.

Die zweite Runde der Parlamentswahl ist am 19. Juni. Für den Mitte-Politiker Macron geht es darum, sich wieder eine Parlamentsmehrheit zu sichern. Ansonsten wäre er gezwungen, eine Regierung mit Politikern und einem Premierminister anderer Lager zu ernennen. In diesem Fall hätte der Premierminister eine deutlich wichtigere Position im Staat.

Insbesondere das neue linke Bündnis hofft auf deutlich mehr Sitze im Parlament - Umfragen sahen es zuletzt im Aufschwung.

Frankreich-Wahl: Hoher Frauenanteil unter den Kandidierenden

Update vom 11. Juni, 19.00 Uhr: Noch nie standen in Frankreich prozentual so viele Kandidatinnen zur Wahl wie in diesem Jahr. Bei der Parlamentswahl 2022 sind 44,1 Prozent der Kandidaten weiblich. 2017 waren es noch 42,4 Prozent, 2012 lag der Frauenanteil bei 40,1 Prozent, wie die französische Zeitung Le Monde berichtet.

Am Sonntag ab 8 Uhr können die etwa 48,7 Millionen eingeschriebenen Wähler ihre Stimme abgeben. Abgestimmt wird über die 577 Sitze der Nationalversammlung. Die zweite Runde der Parlamentswahl ist am Sonntag in einer Woche.

Parlamentswahl in Frankreich: Wahlbeteiligung könnte so niedrig liegen wie nie

Update vom 11. Juni, 16.24 Uhr: Rund 48,7 Millionen Wähler sind bei der diesjährigen Parlamentswahl in Frankreich registriert. Bei der Wahlbeteiligung zeichnete sich allerdings ein Tiefstand ab, weniger als jeder Zweite wollte nach Umfragen seine Stimme abgeben. Vor fünf Jahren lag die Wahlenthaltung bei 51,3 Prozent – Politikbeobachter gehen davon aus, dass dieser Negativrekord durchaus gebrochen werden könnte. Der Politikwissenschaftler Vincent Tiberj sagte gegenüber AFP, dass es sich um eine „Chloroform-Kampagne“ gehandelt habe, die „am Ende nur eine schwache Wahlbeteiligung hervorbringen kann.“

Allerdings wirkt sich eine geringe Wahlbeteiligung nicht auf alle Parteien gleichermaßen aus. In der Theorie sollte die ältere Wählerschaft der Macron-Partei „Ensemble!“ France24 zufolge eher an die Wahlurne gehen, als die jüngeren Wähler aus der Arbeiterklasse, die beispielsweise tendenziell dem Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon ihre Stimme geben. Mélenchons linkes Bündnis namens Nupes liegt in den jüngsten Umfragen zur Parlamentswahl nahezu gleichauf mit Macrons Partei und deren Verbündeten.

Französische Parlamentswahl startet in Überseegebieten

Update vom 11. Juni, 13.04 Uhr: Die erste Runde der französischen Parlamentswahl hat offiziell begonnen. Auf der kleinen französischen Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Ostküste öffneten am Samstagmittag (8.00 Uhr Ortszeit) die drei ersten Wahllokale, wie eine Sprecherin des Rathauses in Saint-Pierre der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Der Großteil der Französinnen und Franzosen kann am Sonntag wählen. Wegen der Zeitverschiebung wird in einigen Überseegebieten aber bereits am Samstag abgestimmt.

Kurz nach der Wiederwahl von Präsident Emmanuel Macron für eine zweite Amtszeit wählen die Französinnen und Franzosen ein neues Parlament. Abgestimmt wird über die 577 Sitze der Nationalversammlung. Für den Mitte-Politiker Macron geht es darum, sich wieder eine Parlamentsmehrheit zu sichern. Ansonsten wäre er gezwungen, eine Regierung mit Politikern und einem Premierminister anderer Lager zu ernennen.

Frankreich-Wahl: Macron-Partei wackelt - Experte mit vielsagender Prognose

Erstmeldung vom 9. Juni, 13.58 Uhr: Paris – Bei der Parlamentswahl in Frankreich stimmen die Franzosen ab, wer sie künftig in der Nationalversammlung vertritt. Die Wahl ist aber zugleich auch eine Abstimmung über den gerade erst wiedergewählten Emmanuel Macron. Als Präsident hat dieser zwar das wichtigste politische Amt mit einer Reihe von Befugnissen inne, die Gesetzgebung ist jedoch Sache des Parlaments. Aus dessen Mehrheit wird auch der Premierminister ernannt, der Chef der Regierung ist und die Politik der Grande Nation bestimmt.

Frankreich-Wahl: Macron-Verbündete vor Parlamentswahl unter Druck

Damit Macron seine geplanten Reformen, darunter zur Rente, durchsetzen kann, muss sein Bündnis „Ensemble!“ bei der Parlamentswahl die Mehrheit im Parlament gewinnen. Die geplante Rentenreform wird jedoch scharf kritisiert. Auch die von Macron nach der Präsidentschaftswahl eingesetzte Regierung hat seitdem vor allem negative Schlagzeilen gemacht.

Parlamentswahl in Frankreich Gewählte Institution Nationalversammlung Wahlrecht Mehrheitswahl Wie oft wird gewählt? Alle fünf Jahre Anzahl der Wahlkreise 577 Erster Wahlgang Sonntag, 12. Juni 2022 Zweiter Wahlgang Sonntag, 19. Juni 2022

Zwei Frauen erhoben Vergewaltigungsvorwürfe gegen Solidaritätsminister Damien Abad. Dieser weist sie zwar zurück, ein Ermittlungsverfahren droht ihm trotzdem. Aufgrund des Chaos beim Champions League-Finale in Paris ist zudem Innenminister Gérald Darmanin in die Kritik geraten.

Frankreich-Wahl: Vorsprung der Macron-Partei schrumpft

Dementsprechend geschwächt gehen Macron, dessen Partei La République en Marche sowie ihr Bündnis „Ensemble!“ in die Parlamentswahl. Gerade einmal 35 Prozent der Menschen in Frankreich wünschen sich laut einer Befragung des Instituts BVA, dass Macrons Partei eine Mehrheit bekommt.

Und auch in Umfragen zur Wahlabsicht vor der Frankreich-Wahl müssen die Macron-Unterstützer kämpfen. Laut einer jüngsten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Ifop liegt „Ensemble!“ einen Prozentpunkt hinter dem Linksbündnis NUPES des Linksradikalen Jean-Luc Mélenchon. Zwar behält „Ensemble!“ laut Prognosen zur Sitzverteilung nach der Parlamentswahl die Mehrheit in der Nationalversammlung – das Mehrheitswahlrecht hilft den Liberalen – doch auch hier schrumpft der Vorsprung.

Parlamentswahl in Frankreich: Mélenchon will mithilfe des Linksbündnisses NUPES Regierungschef werden

Bis zur Entscheidung der Parlamentswahl in Frankreich am 19. Juni, dem Tag der Stichwahlen in den Wahlkreisen, kann sich noch viel ändern. Angesichts des Mehrheitswahlrechts warnt auch der Meinungsforscher Brice Teinturier davor: „Ein oder zwei Prozentpunkte mehr oder weniger können bedeuten, dass 40 bis 50 Sitze die Seite wechseln“, sagte er dem Sender France Inter. Auch die absehbar geringe Wahlbeteiligung von 44 bis 48 Prozent kann das Ergebnis der Frankreich-Wahl stark beeinflussen.

Darauf hofft Jean-Luc Mélenchon, der als Kandidat bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 nur knapp den Einzug in die Stichwahl verpasste. Kurz darauf brachte er sich jedoch als Premierminister ins Spiel. Einen Erfolg kann Mélenchon bereits für sich beanspruchen: Er hat die traditionell gespaltene Linke in Frankreich, von Sozialdemokraten über Grüne bis Kommunisten in der „Neuen ökologischen und sozialen Volksunion“ (NUPES) vereint.

Frankreich-Wahl: Opposition geht gestärkt in die Parlamentswahl

NUPES möchte die Kritik an der von Macron geplanten Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 65 Jahre sowie die allgemeinen Sorgen vieler Franzosen angesichts der Inflation nutzen, um bei der Frankreich-Wahl die Parlamentsmehrheit zu gewinnen. Dann müsste Macron einen Linken zum Premierminister ernennen.

Aber selbst wenn NUPES, wie es nach aktuellen Umfragen aussieht, nach der Frankreich-Wahl keine Mehrheit in der Nationalversammlung hat, bildet das Linksbündnis eine starke Opposition. In dieser Rolle werden sich definitiv Marine Le Pen und ihr Rassemblement National wiederfinden. Die Rechtsextremisten werden nach der Parlamentswahl erstmals seit 1986 wieder in Fraktionsstärke in der Nationalversammlung vertreten sein.

Wann wird die Parlamentswahl in Frankreich entschieden?

Erste aussagekräftige Prognosen und Hochrechnungen zur Frankreich-Wahl wird es nach dem ersten Wahlgang am Sonntag (12. Juni) geben. Da die Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten müssen und die Zahl ihrer Stimmen mindestens 25 Prozent der registrierten Wahlberechtigten entsprechen muss, damit sie gewählt sind, wird die Entscheidung in den meisten Wahlkreisen erst am 19. Juni fallen. (ms/AFP)