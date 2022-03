Frankreich-Wahl 2022: Per Brief an die Bevölkerung - Macron gibt Kandidatur bekannt

Von: Andreas Schmid

Aktueller und vielleicht auch künftiger Präsident von Frankreich: Emmanuel Macron. © Michel Spingler/AP/dpa

Emmanuel Macron will Präsident von Frankreich bleiben. Der 44-Jährige hat nun per Brief seine Kandidatur bekanntgegeben.

Paris - Lange hat er geschwiegen, jetzt Klarheit geschaffen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron* kandidiert für eine zweite Amtszeit. Ab 10. April finden die Präsidentschaftswahlen in Frankreich statt.

Frankreich-Wahl 2022: Per Brief an die Bevölkerung - Macron gibt Kandidatur bekannt

Macron richtete sein Wort an die Bevölkerung: „Ich bin Kandidat, um mit Ihnen gemeinsam eine französische und europäische Antwort auf die Herausforderungen des Jahrhunderts zu finden“, hieß es in einem am Donnerstagabend veröffentlichen Schreiben an seine Landsleute. Die Zeitung Libération stellte einen entsprechenden Brief Macrons an die Bevölkerung online, der am Freitag auch in den gedruckten Zeitungen des Landes veröffentlicht wird.

Er müsse seinen Wahlkampf allerdings an den aktuellen Kontext, also auch an den Ukraine-Konflikt*, anpassen, schrieb Macron. Alle Informationen zum Ukraine-Konflikt finden Sie in unserem News-Ticker zu den Verhandlungen im Ukraine-Krieg sowie zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg.

Aktuell im Ukraine-Konflikt als Krisendiplomat gefragt: Emmanuel Macron, hier mit Russland-Präsident Wladimir Putin (Archivbild). © Alexei Nikolsky/dpa

Frankreich-Wahl 2022: Macron liegt in Umfragen vorn - Le Pen auf Rang zwei

Dass Macron für eine zweite Amtszeit kandidiert, ist nicht allzu überraschend. Der amtierende Präsident hatte nie Zweifel daran gelassen, dass er für eine zweite Amtszeit antreten wollte, zögerte die Entscheidung allerdings hinaus. 2017 setzte sich Macron in der Stichwahl mit 66 Prozent der Stimmen gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen* durch und wurde mit 39 Jahren der jüngste Präsident der „Grande Nation“. Le Pen tritt auch diesmal an - Frankreichs rechtes Lager scheint allerdings extrem gespalten*, weswegen ein Sieg Macrons nicht unwahrscheinlich ist.

Nach den jüngsten Umfragen liegt Macron (liberale Partei La République en Marche) mit 25 Prozent vorn, gefolgt von den beiden Rechtspopulisten Marine Le Pen mit 17 Prozent und Eric Zemmour mit 14 Prozent. Demnach könnten Macron und Le Pen wie bereits 2017 in der Stichwahl gegeneinander antreten. Die rechtskonservative Kandidatin Valérie Pécresse* ist nach einer wenig erfolgreichen Wahlkampfveranstaltung auf zwölf Prozent abgesunken und liegt nahezu gleichauf mit dem Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon. Von den weiteren grünen, sozialistischen und linken Kandidaten und Kandidatinnen schafft es derzeit niemand in den zweistelligen Bereich.

Am Freitag (4. März) um 18 Uhr läuft die Frist für die Präsidentschaftsbewerber ab, um die nötigen 500 Unterschriften von Bürgermeistern und Abgeordneten für eine Kandidatur zu sammeln. Gewählt wird am 10. und 24. April. (as/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA