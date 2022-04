Frankreich-Wahl 2022: Umfragen und Prognosen im Kampf um das Präsidentenamt

Von: Leyla Yildiz

Am 10. April findet die Präsidentschaftswahl in Frankreich statt. Was sagen die Umfragen und Prognosen? © Francois Mori/picture alliance/dpa/AP

Bei der Frankreich-Wahl 2022 geht der bisherige Präsident Emmanuel Macron erneut ins Rennen. Umfragen und Prognosen zeigen ein Stimmungsbild der Franzosen.

Paris ‒ Emmanuel Macron will sich bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich am 10. April erneut für das Amt zur Verfügung stellen. Doch er hat einige Gegenkandidaten, die gerne an seiner Stelle künftig die Politik des Staates leiten und in den Élysée-Palast einziehen wollen.

Wer wird in Frankreich gewählt? Präsident Wahltage 10. April und falls nötig am 24. April Bisheriger Amtsinhaber Emmanuel Macron Anzahl an Kandidaten Zwölf Wahlsystem Absolute Mehrheitswahl in zwei Wahlgängen

Frankreich-Wahl 2022: Umfrage zeigt, Amtsinhaber Emmanuel Macron geht als Favorit ins Rennen

Aber wie sieht es mit den Chancen für den Amtsinhaber aus? Laut einer aktuellen Umfrage von Opinionway hat Emmanuel Macron (La République en Marche) weiterhin in Führung liegt. Demnach liegt der amtierende Staatschef bei 26 Prozent. Direkt dahinter folgt seine größte Gegenkandidatin Marine Le Pen von der Rechtsaußen-Partei Rassemblement National mit 22 Prozent.

Auf Platz drei liegt Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon mit 17 Prozent. Den rechtsextremen Publizisten Éric Zemmour (Reconquête), der zu Beginn des Wahlkampfs einen Höhenflug erlebte, sieht die Umfrage nur noch bei neun Prozentpunkten. Zemmour gilt als der größte Gegner Le Pens im Wahlkampf beim Thema Migration.

Dahinter folgen Valérie Pécresse (Soyons libres) mit neun Prozent und der Grüne Yannick Jadot (Europe Ècologie – Les Verts) mit fünf Prozent. Danach folgt der Kommunist Fabien Roussel (Parti communiste français) mit drei Prozent. Die amtierende Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo (Parti Socialiste) liegt mit zwei Prozent im hinteren Bereich des Feldes. Insgesamt hat Macron elf Gegenkandidaten.

Prognosen und Umfragen zur Frankreich-Wahl 2022 zeigen erstes Stimmungsbild der Bevölkerung

Laut Umfrage des Marktforschungsinstituts Harris sind 57 Prozent der Franzosen in Bezug auf die Prognosen überzeugt, dass der neue Präsident wieder Emmanuel Macron heißen wird. Innerhalb eines Monats legte er in den Umfragen acht Punkte zu. Die Abstimmung wurde einige Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine durchgeführt. 65 Prozent der Befragten glauben, dass die Entwicklung rund um den Ukraine-Konflikt eine wichtige Rolle bei ihrer Wahlentscheidung sein wird. Der Amtsinhaber Macron habe sich seit Beginn des Krieges mit einem guten Krisenmanagement hervorgehoben. Der Analyse von Harris entsprechend liegt er deshalb in der Gunst der Wähler.

Umfrage zur Frankreich-Wahl 2022: Meinungsforschungsinstitute geben Prognosen heraus

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Umfragen nur ein aktuelles Stimmungsbild darstellen. Bis zur Wahl am 10. April 2022 kann noch so einiges passieren, das sich wiederum auf die Entscheidung der Wähler auswirkt. Das Meinungsforschungsinstitut Harris sowie die anderen beiden Player Opinionway und Politpro geben deshalb regelmäßig weitere Umfragen und Prognosen heraus. Sie können sich allerdings in den Prozentzahlen unterscheiden.

