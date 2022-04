Frankreich-Wahl 2022: Politische Funkstille bis weit in den Abend – Macrons Konkurrentin Le Pen siegessicher

Teilen

Am Sonntag startet die Frankreich-Wahl 2022: Zuletzt schrumpfte der Abstand zwischen Präsident Macron und Herausforderin Le Pen. News-Ticker.

Paris – Es herrscht bereits politische Funkstille in Frankreich. Schon einen Tag vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag (10. April) waren Wahlkampfauftritte, Interviews und Umfragen untersagt. Nach den letzten Umfragen liegen Amtsinhaber Emmanuel Macron* und die Rechtspopulistin Marine Le Pen* vorn. Meinungsforscher rechnen damit, dass das Ergebnis erheblich knapper ausfällt als bei der vorigen Wahl, in der die beiden ebenfalls in die Stichwahl gekommen waren. Diese soll dieses Jahr am 24. April stattfinden.

Präsidentschaftswahl in Frankreich am Sonntag: Ungewöhnlicher Wahlkampf beendet

Die acht Kandidaten und vier Kandidatinnen haben einen ungewöhnlichen Wahlkampf hinter sich, der zunächst von der Corona-Pandemie und dann vom Ukraine-Krieg überschattet war. Macron, der in seiner Amtszeit auch mit markigen Sprüchen auffiel*, hatte seine Kandidatur erst sehr spät bekannt gegeben und nur einen einzigen großen Wahlkampftauftritt* absolviert. Er lehnte es zudem ab, sich den anderen Kandidaten in einer Debatte zu stellen.

Le Pen hatte sich im Vergleich zu 2017 gemäßigter gezeigt, obwohl sie in ihrem Programm dieselben Positionen vertritt. Die Rechtspopulistin hatte unerwartet Konkurrenz durch den rechtsextremen Publizisten Eric Zemmour bekommen, der ihr Stimmen abgezogen hat. Diese könnten ihr in der Stichwahl aber wieder zufallen. Le Pen gab sich im Wahlkampf siegessicher.

Die beiden Kandidatinnen der ehemaligen rechten und linken Volksparteien, Valérie Pécresse und Anne Hidalgo, könnten jeweils das schlechteste Ergebnis in der Parteigeschichte einfahren. Ungewöhnlich hoch ist nach Einschätzung der Meinungsforscher der Anteil der bis zur letzten Minute unentschlossenen Wähler.

Frankreich-Wahl 2022: Nicht nur Le Pen fordert Macron heraus. © Daniel Karmann/dpa

Frankreich-Wahl 2022: Politische Funkstille bis Sonntag, 20 Uhr

Acht Meinungsforschungsinstitute haben sich verpflichtet, am Sonntag keine Nachwahlbefragungen zu machen. Die politische Funkstille ist bis zur Schließung der letzten Wahllokale um 20 Uhr vorgeschrieben. Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr und schließen in weiten Landesteilen um 19 Uhr – doch in mehreren Großstädten kann bis 20 Uhr gewählt werden. Wegen der Zeitverschiebung begann die Wahl in einigen Überseegebieten bereits am Samstag.

Etwa 48,7 Millionen Wähler sind eingeschrieben. Doch es wird eine niedrige Wahlbeteiligung befürchtet. Umfragen gingen zuletzt davon aus, dass bis zu 30 Prozent der Wahl fernbleiben könnten.

Frankreich-Wahl 2022: Auch Deutschland blickt mit Spannung ins Nachbarland

Der französische Präsident hat weitreichende Machtbefugnisse und amtiert für fünf Jahre. Er ist mächtiger als der von ihm bestimmte Premierminister und beeinflusst die Geschicke des Landes maßgeblich. Damit gibt es bei der Frankreich-Wahl einige Unterschiede zu Wahlen in Deutschland. Aber auch für Berlin und Europa ist der Wahlausgang von erheblichem Interesse: Der liberale Macron wird als weitaus einfacherer und verlässlicherer Partner gesehen als Le Pen oder Mélenchon, mit denen eine enge Zusammenarbeit wegen ihrer teils radikalen Positionen nur schwer vorstellbar ist. Mehr zu den Ergebnissen und Hochrechnungen lesen Sie hier*. (AFP/dpa/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA