Furore um Frankreich-Wahl: Premierminister fliegt 850 Kilometer zur Urne - „Habe mich an die Regeln gehalten“

Von: Felix Durach

Frankreichs Premierminister Castex flog am Wahltag knapp 850 Kilometer, um seine Stimme abzugeben. Kritik an seinem Verhalten wies er nun als „Polemik“ zurück.

Paris - Die Präsidentschaftswahl in Frankreich könnte sich in diesem Jahr zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen entwickeln. Im ersten Wahlgang am Sonntag erhielt Amtsinhaber Emmanuel Macron die meisten Stimmen und zog mit 27,8 Prozent in die Stichwahl ein, die am 24. April stattfinden wird. Dort tritt der Präsident, wie schon vor fünf Jahren, gegen Marine Le Pen von der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National an. Le Pen erhielt im ersten Jahrgang jedoch mehr Stimmen als noch vor fünf Jahren, weswegen Experten die Ausgangssituation als offener als noch in 2017 einschätzen. Für Aufregung sorgte neben Le Pens Ergebnis jedoch vor allem Premierminister Jean Castex.

Frankreich-Wahl: Premierminister fliegt über 850 Kilometer zur Wahlurne - „Habe mich an die Regeln gehalten“

Der 56-Jährige war am Sonntag von Paris ins knapp 850 Kilometer entfernt Perpignan nahe der Grenze zu Spanien gereist, um in seinem Heimatort Prades seine Stimme bei der Präsidentschaftswahl abzugeben. Nur kurz nach der Abgabe seiner Stimme reiste Castex wieder zurück nach Paris. Für beide Reisen benutzte er den Regierungsflieger. Schon in der Vergangenheit war der 56-Jährige immer wieder in die Kritik geraten, weil er zu Terminen auch innerhalb von Frankreich mit dem Regierungsflieger und nicht mit dem umweltfreundlicheren Zug TGV angereist war.

Ein langer Weg zur Wahlurne: Frankreichs Premierminister Jean Castex gibt seine Stimme zur Präsidentschaftswahl in seinem Heimatort Prades ab. © RAYMOND ROIG/AFP

Am Dienstag (12. April) wies Premierminister Castex die Kritik an seiner Reise zurück. „Ich habe mich an die Regeln gehalten, die für einen Premierminister gelten“, sagte Castex dem Sender RTL. „Ich habe den Regierungsflieger genommen. Der Premierminister muss beim kleinsten Problem so schnell wie möglich in Paris sein“, begründete der 56-Jährige die Wahl seines Transportmittels und wies die Kritik als Polemik zurück. Die Möglichkeit zur Briefwahl gibt es in Frankreich nicht. Wahlberechtigte können jedoch zuvor angemeldete Vertrauenspersonen für sich abstimmen lassen.

Kritik an Premierminister Castex nach 850-Kilometer-Flug: Klimakrise „für ein paar Fotos“ verschlimmert

Der Umweltjournalist Loup Espargilière rechnete aus, dass Castex damit den Ausstoß von 4460 Kilogramm Kohlendioxid verursacht habe, was dem durchschnittlichen Ausstoß eines Franzosen innerhalb eines halben Jahres entspreche. „Sie mögen sich an die Regeln gehalten haben. Wir wollen aber, dass Sie diese Regeln ändern und die Klimakrise nicht für ein paar Fotos weiter verschlimmern“, schrieb Espargilière am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. (fd mit AFP)