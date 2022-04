Frankreich-Wahl 2022: Wann findet die Stichwahl statt?

Von: Julia Schöneseiffen

Am 10. April 2022 steht die Frankreich-Wahl an. Alles deutet auf eine Stichwahl zwischen Macron und Le Pen hin - wann findet sie statt? Alle Infos.

Paris - Am 10. April 2022 findet die Präsidentschaftswahl in Frankreich statt. Neben dem amtierenden Staatsoberhaupt Emmanuel Macron stellen sich unter anderem der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon und die Rechtspopulistin Marine Le Pen den rund 48 Millionen Wahlberechtigten zur Wahl. Sollte der erste Wahlgang kein eindeutiges Ergebnis erzielen, folgt die Stichwahl am 24. April 2022. Dabei scheint eine Stichwahl zwischen Macron und Le Pen wahrscheinlich.

Frankreich-Wahl 2022: Stichwahl muss wohl erneut die Entscheidung bringen

Anders als in Deutschland wird das französische Staatsoberhaupt direkt vom Volk gewählt. Dabei gliedert sich die Wahl in zwei Wahlgänge auf. Im ersten Wahlgang kann nur der Kandidat direkt zum Präsidenten ernannt werden, welcher die absolute Mehrheit erzielt. Das heißt, er muss mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Dies gelang bisher aber noch nie einem Kandidaten.

Kann kein Kandidat die absolute Mehrheit auf sich vereinen, kommt es zwei Wochen später zum zweiten Wahlgang. In diesem treten die beiden bestplatzierten Präsidentschafts-Kandidaten in einer Stichwahl gegeneinander an. Dort entscheidet die Mehrheit der Stimmen, wer das Amt des Staatspräsidenten künftig bekleiden darf.

Frankreich-Wahl 2022: Wann findet die Stichwahl statt

Auch bei der diesjährigen Frankreich-Wahl ist eine Stichwahl sehr wahrscheinlich. Diese würde im Falle eines zweiten Wahlganges am 24. April 2022 stattfinden. Umfragen und Prognosen legen nahe, dass es zu einer Stichwahl zwischen dem amtierenden Staatspräsidenten Emmanuel Macron und der Vorsitzenden der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National Marine Le Pen kommen wird.

Der amtierende Präsident Emmanuel Macron tritt bei der Frankreich-Wahl 2022 erneut gegen Marine Le Pen an. © Thibault Camus / AP / dpa

Bereit bei der Frankreich-Wahl am 23. April 2017 konnte sich kein Kandidat im ersten Wahlgang durchsetzen, woraufhin es ebenfalls zu einer Stichwahl zwischen Macron und Le Pen kam. Damit hatte es erstmals seit Jahrzehnten kein Kandidat der Sozialisten oder der bürgerlichen Rechte in den zweiten Wahlgang geschafft. In dem Wahl-Duell am 7. Mai konnte sich Macron gegen Le Pen mit 66,1 Prozent der Stimmen durchsetzen und trat damit die Nachfolge von François Hollande an.

Frankreich-Wahl 2022: Die letzten fünf Präsidenten

seit 2017 Emmanuel Macron 2012 bis 2017 François Hollande 2007 bis 2012 Nicolas Sarkozy 1995 bis 2007 Jacques Chirac 1981 bis 1995 François Mitterrand

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Stichwahl zwischen Macron und Le Pen wahrscheinlich

Präsident Emmanuel Macron führt derzeit die Wahlumfragen mit 27 bis 30 Prozent an. Mit 20-23 Prozent kann Marine Le Pen ebenfalls auf einen Einzug in den zweiten Wahlgang hoffen. Dahinter kommt Jean-Luc Mélenchon von den Linken mit etwa 15 Prozent. Gefolgt von Valérie Pécresse und Eric Zemmour mit jeweils etwa 10 Prozent.

