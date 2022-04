Kreml-Kritiker Nawalny mit klarer Meinung in Frankreich-Wahl – „schockiert“ über Le Pens Putin-Verbindung

Von: Christoph Gschoßmann

Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny hofft, dass Emmanuel Macron die Wahl in Frankreich gewinnt. © Uncredited/Moscow City Court/dpa

Bei der Wahl in Frankreich hat Kreml-Kritiker Alexej Nawalnjy einen eindeutigen Wahlvorschlag: Er ruft zur Wahl von Emmanuel Macron auf.

München - Frankreich-Wahl und Ukraine-Krieg: Zwei einschneidende Ereignisse, die die Zukunft Europas prägen. Russland steht in der internationalen Staatengemeinschaft wegen seines Einmarsches in der Ukraine heftig in der Kritik. Doch auch in Frankreich spielt Putins Einfluss eine Rolle.

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat kurz vor der entscheidenden Runde der französischen Präsidentschaftswahl eine eindeutige Meinung zur Wahl kundgetan: Er rief zum Votum von Amtsinhaber Emmanuel Macron auf. Dessen Kontrahentin, die Rechtspopulistin Marine Le Pen, unterhalte Verbindungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin, erklärte der inhaftierte russische Oppositionelle auf Twitter am Mittwoch.

Der Russland-Kritiker sei „schockiert“, dass Le Pens Partei, die damals noch Front National hieß, 2014 einen Kredit in Höhe von neun Millionen Euro von „Putins berüchtigter Geldwäsche-Einrichtung“, der Ersten Tschechisch-Russischen Bank, erhalten habe, erklärte Nawalny. Er zweifle nicht daran, dass dieses Geschäft „auch eine undurchsichtige politische Komponente“ gehabt habe. „Das ist Korruption. Und es ist ein Verkauf von politischem Einfluss an Putin“, fügte der 45-Jährige hinzu.

Frankreich-Wahl: Marine Le Pen wegen ihrer Nähe zu Putin in der Kritik

Die Nähe der Rechtspopulistin zum russischen Präsidenten Putin und die Finanzierung ihrer Partei durch russische Geldgeber sind Hauptangriffspunkte ihrer Kritiker. Ihre Partei begründete die Kredite bei russisch-tschechischen Geldgebern damit, dass sie in Europa keine andere Bank gefunden habe.

Le Pen war in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl als Zweitplatzierte hinter Amtsinhaber Macron in die Stichwahl um das Präsidentenamt gezogen. Die entscheidende Runde findet am kommenden Sonntag statt.

Nawalny ist seit Anfang vergangenen Jahres inhaftiert. Er gilt als prominentester Kritiker des Kremls in Russland. Auf ihn war 2020 in Russland ein Giftanschlag verübt worden, für den er den Kreml verantwortlich macht. Dieser weist den Vorwurf zurück. (cg mit afp)