Frankreich-Wahl: „Merde, alors“ – Macrons Vulgarität ist nicht zu bagatellisieren

Von: Foreign Policy

Was die Wahl der Schimpfwörter durch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron über seinen Regierungsstil verrät, analysiert Foreign Policy.

In der Corona*-Pandemie fand Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für die Ungeimpften in seinem Land scharfe Worte.

Für seine Ausdrucksweise wurde Macron* von vielen Seiten gerügt.

Doch die Verwendung dürfte im Zusammenhang mit der anstehenden Frankreich-Wahl* stehen.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 3. Januar 2022 das Magazin Foreign Policy.

Paris – Französische Politiker und Experten fielen Anfang 2022 übereinander her, um ihr Entsetzen darüber auszudrücken, dass in Frankreich geflucht wird. Schlimmer noch, das Gefluche kommt nicht aus dem Café an der Ecke, sondern aus dem Inneren des Präsidentenpalastes, dem Elysée.

Merde, alors.

Tatsächlich geht es um das französische Wort merde, das „Scheiße“ bedeutet – oder genauer gesagt, das verwandte Verb emmerder. Merkwürdigerweise scheint Präsident Emmanuel Macron mit diesem Wort einer Minderheit seiner französischen Landsleute den Krieg geschworen zu haben.

Am 4. Januar veröffentlichte die Zeitung Le Parisien ein Interview zwischen Macron und mehreren Lesern. Der mehr als zweistündige Meinungsaustausch im Elysée-Palast drehte sich zwangsläufig um die Antwort der Regierung auf die Omikron-Welle, die Frankreich überrollt. Eine Teilnehmerin, eine Krankenschwester in der Notaufnahme, äußerte ihre Frustration über die Zahl der ungeimpften, mit COVID-19 infizierten Patienten, die ihr Krankenhaus überfüllen.

Frankreich: „Merde, alors“ – Emmanuel Macrons Vulgarität ist nicht zu bagatellisieren

Mit einem zustimmenden Kopfnicken erläuterte Macron seine Politik gegenüber den Ungeimpften. Es sei ein Punkt erreicht, an dem die Regierung keine andere Wahl habe, als einen landesweiten Impfpass durchzusetzen. In den letzten Monaten konnte man Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und öffentliche Fernverkehrsmittel mit einem Gesundheitspass betreten, den diejenigen erhielten, die entweder eine Impfung nachweisen oder einen negativen Test vorweisen konnten. Ab dem 15. Januar haben jedoch nur noch Personen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind, Zugang zu diesen öffentlichen Einrichtungen.

Für die rund acht Prozent der Erwachsenen, die in Frankreich noch nicht geimpft sind, fand Macron* kämpferische Worte. „Moi, d‘habitude je ne suis pas là pour emmerder les Francais. ... Eh bien là, les non-vaccinés, j‘ai très envie de les emmerder.“ Die meisten englischen Nachrichtenagenturen übersetzten dies in etwa so: „I am not here to piss off the French. … But the unvaccinated, I really want to piss them off.“ (dt. „Ich bin nicht hier, um die Franzosen zu verärgern. ... Aber die Ungeimpften, die möchte ich wirklich verärgern.“) Was jedoch für Sprachpuristen emmerdant – ärgerlich – ist, ist die Tatsache, dass dies nicht ganz korrekt ist.„Emmerder“ bedeutet wortwörtlich nicht „verärgern“. Stattdessen bedeutet es – verzeihen Sie meine Ausdrucksweise – „draufscheißen“.

Natürlich streiten sich die Sprachwissenschaftler über den Grad der Vulgarität des Wortes. Einige bezeichnen die Verwendung als einfach nur familiär, während andere darauf bestehen, dass es sich um eine lautstarke Beleidigung handelt. (Wie bei seinem englischen Äquivalent verwende ich den Begriff zum Beispiel scherzhaft gegenüber Freunden und Familie, aber niemals gegenüber Fremden oder Bekannten, es sei denn, ich habe einen guten Grund.)

Die Politiker waren sich jedoch allesamt einig, und so ziemlich jeder von ihnen hat Macron für seine Äußerungen gerügt oder gemaßregelt. Die gespielte Empörung von Marine Le Pen – der Tochter von Jean-Marie Le Pen, dem rassistischen Gründer ihrer Partei – über Macrons „Vulgarität“ oder die ihres ärgsten Konkurrenten Éric Zemmour – der mehrfach wegen rassistischer Äußerungen zu einer Geldstrafe verurteilt wurde –, der mit dem Finger auf Macrons „zynische Erklärung“ und „erklärte Grausamkeit“ zeigte, hatte etwas Lächerliches an sich. Am deutlichsten war die Antwort der Sozialistin Anne Hidalgo: In einem Tweet zitierte sie Macrons Worte und fügte hinzu: „Réunir la France“ bzw. „Frankreich vereinigen“.

Emmanuel Macron: Frankreichs Präsident bekennt sich in Corona-Pandemie zu „vulgärer“ Wortwahl

Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Wort von einem Präsidenten verwendet wird. Einige Verteidiger Macrons erinnerten an die bekannte Bemerkung des damaligen Premierministers Georges Pompidou im Jahr 1966. Als ein junger Assistent – Jacques Chirac, der drei Jahrzehnte später Präsident werden sollte – ihm einen Stapel Gesetze zur Unterschrift überreichte, explodierte Pompidou: „Mais arrêtez donc d‘emmerder les Français!“ – „Hören Sie schon auf, die Franzosen zu belästigen! Es gibt zu viele Gesetze, zu viele Texte, zu viele Vorschriften in diesem Land!“

Dieselben Verteidiger haben jedoch verschwiegen, dass Pompidous Bemerkung erst einige Jahrzehnte später in den Memoiren eines Beraters auftauchte. Der Grund, warum Macrons Verwendung des Wortes „emmerder“ – das anscheinend absichtlich an Pompidous Formulierung angelehnt ist – einen seltenen Konsens unter führenden Politikern des gesamten politischen Spektrums hervorgerufen hat, liegt vielleicht darin, dass einige von ihnen wirklich schockiert sind. Es ist aber auch möglich, dass die meisten von ihnen begreifen, dass die Funktion des Fluchens nicht nur darin besteht, Personen außerhalb der eigenen Gruppe zu beschimpfen, sondern auch die Bindungen zwischen den Mitgliedern der eigenen Gruppe zu stärken. Im April stehen Präsidentschaftswahlen an, und was ist eine Wahl, wenn nicht die Definition und Verteidigung einer Stammesgruppe?

Es ist zwar nicht klar, ob Macrons Bemerkung geplant oder beabsichtigt war, aber es ist klar, dass er sie nicht problematisch findet. Wie in Macrons Elysée-Palast üblich, müssen seine Mitarbeiter die veröffentlichten Interviews erst prüfen und absegnen. Wenige Tage später bekannte sich Macron übrigens zu seiner Wortwahl. Als er auf einer Pressekonferenz mit der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen gefragt wurde, ob er die Verwendung des Wortes „emmerder“ bedauere, antwortete Macron: „Ich stehe voll und ganz zu [dieser Bemerkung].“ Es war seine Art, erklärte er, „die Alarmglocken zu läuten.“

Frankreich-Wahlen: Beobachter sehen Schimpfwort-Verwendung in Zusammenhang mit Präsidentschaftswahl

Macron ist bekannt für seine herablassenden oder verächtlichen Äußerungen. Zu den Höhepunkten dieser Kommentare gehören seine Bemerkung, dass belebte Bahnhöfe einen Blick auf Leute bieten, „die Erfolg haben und andere, die nichts sind“, seine Feststellung, dass Frankreich den Armen „wahnsinnig viel Geld“ gibt, sein Rat an einen arbeitslosen Landwirt, „über die Straße zu gehen“, um einen Job in einem Café oder Hotel zu finden, und seine besten Wünsche an eine 73-jährige Frau, die während der sogenannten Gelbwesten-Proteste von der Polizei verletzt wurde, für „eine schnelle Genesung und vielleicht eine Art Weisheit“, um solche Ereignisse in Zukunft zu vermeiden.

Aber seine „emmerder“-Bemerkung unterscheidet sich nicht nur im Ton, sondern auch in der Art von diesen früheren Vorstößen. Mit dieser Mischung aus Hohn und Spott hat Macron nach Ansicht einiger ansonsten wohlwollender Beobachter eine semantische Grenze überschritten. Auch wenn es harmlos klingt, schreibt Isabelle de Gaulmyn, Kolumnistin bei der liberalen katholischen Zeitung La Croix, haben Worte – vor allem die des Staatsoberhauptes – großes Gewicht. Wer, wenn nicht der Präsident, so fragte sie, sollte die Sprache vor dem Extremismus schützen, der Frankreich bedroht?

Der Schock, den die meisten Kritiker über Macrons Schimpfworte zum Ausdruck brachten, scheint jedoch ebenso beabsichtigt gewesen zu sein wie Macrons Verwendung des Wortes. Die Gründe für den Gebrauch des Wortes sind nach übereinstimmender Meinung der Kommentatoren mit dem politischen Kalender verbunden. Timing ist in diesem Fall alles.

Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich* sind nur noch drei Monate entfernt, und obwohl Macron seine Kandidatur noch nicht offiziell erklärt hat, ist er bereits im Rennen – und liegt in Führung. Umfragen zeigen, dass er Valérie Pécresse (die einen kurzen Aufschwung in den Umfragen erlebte, als sie letzten Monat die Vorwahlen für die Republikaner gewann) und Le Pen, seine Konkurrentin in der zweiten Runde 2017, hinter sich lässt. Gleichzeitig scheint Zemmour kaum in der Lage zu sein, den Abstand zu Le Pen auf der äußersten Rechten zu verringern, während das halbe Dutzend Kandidaten auf der Linken noch immer untereinander streitet.

Corona-Pandemie in Frankreich: Macron will Mehrheit gegen ungeimpfte Minderheit aufbringen

Macron scheint zu glauben, dass er durch seine harten Worte und seine Politik seine zentristische Basis aufrütteln und einige konservative Wähler für sich gewinnen kann. Die Mitglieder seiner eigenen Partei, La République En Marche! (Die Republik in Bewegung), verteidigten ihren Vorsitzenden, indem sie betonten, er habe nur offen zu den Franzosen gesprochen. Seine aggressive Sprache wird vor allem jüngere Wähler ansprechen, sagt Isabelle Veyrat-Masson, eine auf Kommunikation spezialisierte Wissenschaftlerin am französischen Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung. Diese Altersgruppe, die in der Regel nicht zur Wahlurne geht, könnte sich bei den Wahlen als entscheidend erweisen. Mehr als 60 Prozent der jungen Franzosen haben die Wahlkabinen bei den Europawahlen 2019 gemieden – und Frankreichs politische Parteien ringen nun um Lösungen.

Macron mag zwar gefühllos sein, wie seine Kritiker behaupten, aber er ist nicht verrückt. Er will nicht, wie Hidalgo es forderte, Frankreich vereinigen, sondern die Mehrheit des Landes gegen die Minderheit aufbringen. Erstere hat die Nase voll von der nicht enden wollenden und sich ständig verändernden Pandemie, ist entsetzt über die Belastung der unterbesetzten und überforderten Krankenhäuser und frustriert über diejenigen, die sich aus verschiedensten Gründen weigern, sich impfen zu lassen. Trotz des Rufs der Franzosen als sture Individualisten, befürworten laut einer Ifop-Umfrage sieben von zehn Franzosen die Impfpflicht. In der Tat sind so viele Menschen derart genervt, verängstigt und frustriert – und das aus gutem Grund –, dass sie einen anderen, vielleicht sogar noch aufrührerischeren Satz Macrons aus demselben Interview durchaus verzeihen könnten: „Wenn meine Freiheit die der anderen bedroht, dann werde ich verantwortungslos. Ein verantwortungsloser Mensch ist kein Bürger mehr.“

Diese Behauptung – dass, scheinbar nach dem Willen des Präsidenten, die französische Staatsbürgerschaft entzogen werden kann – hat einige Kommentatoren nicht so sehr verärgert wie Macrons Versprechen, einige Franzosen zu verärgern. Dennoch ist dies eine plakative Behauptung, die ein Präsident in einem demokratischen Land aufstellen kann. Dies gilt insbesondere für eine Nation, die sich gegenüber der Welt zu den Menschen- und Bürgerrechten bekannt hat. Tatsächlich zeigen Macrons jüngste Aussagen eine alarmierende Abweichung von der üblichen Lesart des französischen Gründungsdokuments. In der traditionellen Neujahrsansprache zuvor hatte Macron bereits angekündigt, dass „die Freiheit des Bürgers Verantwortung für sich selbst und andere mit sich bringt und dass Pflichten vor Rechten kommen.“ Nach Ansicht des politischen Analysten Jean Quatremer deutet ein solcher Ausspruch – insbesondere von einer Regierung, die sich seit Beginn der Pandemie immer mehr Befugnisse angemaßt hat – darauf hin, dass Frankreich unter neuer Führung stehe: „ein Regime, in dem der Staat den Bürgern Rechte gibt oder nimmt, die mit Pflichten verbunden sind, die er allein festlegt.“

Emmanuel Macron vor Frankreich-Wahl: Schimpfwort böser Vorbote für Demokratie?

Wenn dies eher an die Machtbefugnisse eines Monarchen als an die eines Präsidenten erinnert, gibt es dafür gute Gründe. Dank einer Verfassung, die auf die gewaltigen Dimensionen des ehemaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle zugeschnitten ist, ähnelt ein moderner französischer Staatschef weniger einem republikanischen Präsidenten – zumindest im amerikanischen Sinne – als vielmehr, wie es der Politikwissenschaftler Maurice Duverger treffend formulierte, einem republikanischen Monarchen. Er hat die verfassungsmäßige Befugnis, das Parlament aufzulösen, vorübergehend sowohl die legislative als auch die exekutive Funktion zu übernehmen und die Außen- und Verteidigungspolitik zu bestimmen. Wie François Mitterrand, ein erbitterter Gegner von de Gaulles Machtübernahme, zwei Jahrzehnte später, als er Präsident wurde, trocken bemerkte: „Ich habe dieses Amt nicht entworfen. Aber ich finde, es passt gut zu mir.“

Vor fünf Jahren erklärte Macron bekannterweise – oder eher berüchtigterweise –, dass die Franzosen einen „jupiterianischen“ Präsidenten erwarteten, womit er eine Figur mit höchster Autorität meinte. (Macron war sehr darauf bedacht, seine Vorstellung von der Präsidentschaft von der seines Vorgängers – und früheren Chefs – François Hollande zu unterscheiden, der diese Eigenschaft fatalerweise vermissen ließ.)

Letztendlich scheint es, dass Macron nicht nur flucht, sondern auch darauf setzt, dass sein Gebrauch von „emmerder“ ihm eine weitere Amtszeit beschert. Da fast 80 Prozent der En Marche!-Wähler und mehr als 40 Prozent der konservativen und sozialistischen Wähler seine Äußerungen zur Impfstoffpolitik befürworten, könnte Macron diese Wette durchaus gewinnen. Sollte dies der Fall sein, befürchten seine Kritiker, dass dies ein böser Vorbote für die Demokratie in Frankreich sein wird.

von Robert Zaretsky

Robert Zaretsky ist Professor für Geschichte am Honors College der Universität Houston und Autor von Victories Never Last: Reading and Caregiving in a Time of Plague.

Dieser Artikel war zuerst am 17. Januar 2022 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

