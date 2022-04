Frankreich-Wahl: Ergebnis für Europa richtungsweisend - Das sind die internationalen Reaktionen

Von: Kathrin Reikowski

Frankreich-Wahl: Die internationale Politik reagiert auf das Ergebnis am Wahlabend in Frankreich. Mit welchem Europa ist jetzt zu rechnen?

Paris (Frankreich) - Der Ausgang der Frankreich-Wahl wird mit Spannung erwartet: Die Stichwahl zwischen Emmanuel Macron (République en Marche) und seiner Herausforderin Marine Le Pen (Rassemblement National) verlief auch letzten Umfragen zufolge sehr knapp. Wählt Frankreich die rechtskonservative, in der Vergangenheit teilweise offen rechtsextremistische Marine le Pen? Oder bekommt der amtierende Präsident Emmanuel Macron als erster Präsident seit Jaques Chirac die Chance auf eine zweite Amtszeit?

Vor allem im Rest Europas, in den USA, oder auch in Russland oder China wird das Ergebnis der Wahl mit Spannung erwartet. Die Wahl in Frankreich gilt als Richtungswahl, die auch den Kurs der EU in weltpolitischen Fragen entscheidend mitprägen dürfte. Dies kommt zu einem Zeitpunkt, in dem vor allem durch den Ukraine-Konflikt alte Sicherheiten aufgehoben scheinen.

Frankreich-Wahl/Internationale Reaktionen: Olaf Scholz, Europa und Macron gegen Le Pen

Sowohl für Frankreich als auch für Europa steht viel auf dem Spiel: Macron verspricht Reformen und eine stärkere EU-Integration, Le Pen will zahlreiche Ausländer abschieben und die Verfassung ändern, um Franzosen Vorrang bei Jobs und Sozialwohnungen einzuräumen - zudem plädiert sie für ein Europa der Nationalstaaten. Sollte sie siegen, könnte das in der EU ein ähnliches Erdbeben auslösen wie der Brexit.

Wie reagiert der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf das Ergebnis der Frankreich-Wahl? Einer ähnlich engen Zusammenarbeit wie zwischen der vormals deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beziehungsweise Scholz und Emmanuel Macron hat Marine Le Pen bereits als Kandidatin im Wahlkampf eine Absage erteilt.

Frankreich-Wahl: Joe Biden, Wladimir Putin, Xi Jinping - Wie reagieren die Staatschefs auf die Wahl?

Mit welch einem Europa ist nach der Wahl zu rechnen? Womit bekommen es internationale Staatschefs zu tun? Wird sich Emmanuel Macron weiter entschieden gegen Wladimir Putins Invasion in der Ukraine stellen? Wird Marine Le Pen ein „Europa der Nationalstaaten“ prägen wollen, das eher den Vorstellungen eines Viktor Orbán entsprechen dürfte?

Nicht nur Joe Biden, auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der chinesische Staatsched Xi Jinping sowie Russlands Premier Wladimir Putin und Russland dürften genau hinsehen: Macron oder Le Pen - der Ausgang der Frankreich-Wahl wird zumindest die Rolle Europas in der Welt bestimmen. (dpa/kat)