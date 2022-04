Betrugsvorwürfe gegen Le Pen - EU-Parlament will wohl Gelder zurückfordern

Teilen

Marine Le Pen, Präsidentschaftskandidatin des Rassemblement National, hält eine Rede während einer Wahlkampfveranstaltung (Archivbild) © Laurent Cipriani/dpa

Das wichtige TV-Duell vor der Frankreich-Stichwahl naht - und für Le Pen wird es noch einmal ungemütlich. Ihr Anwalt weist EU-Anschuldigungen zurück.

Paris - Schafft es Marine Le Pen in Frankreich dieses Mal, Präsidentin zu werden? In der Stichwahl am 24. April ist sie schon einmal. Im Wahlkampf feinden sie und Amtsinhaber Emmanuel Macron sich auch persönlich an. Eine Woche vor der entscheidenden Runde der französischen Präsidentschaftswahl setzen nun aber Betrugsvorwürfe aus Brüssel Herausforderin Le Pen unter Druck.

Inmitten der Vorbereitungen auf das einzige und möglicherweise entscheidende Fernsehduell mit Macron am Mittwoch platzte die Nachricht, dass die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf der Rechtspopulistin und einigen ihrer Vertrauten die Veruntreuung von rund 600.000 Euro vorwirft.

Frankreich-Wahl 2022: Le Pen soll EU-Gelder abgezweigt haben

Das französische Nachrichtenportal Mediapart hatte am Samstag (16. April) den Olaf-Bericht veröffentlicht, wonach Le Pen während ihrer Zeit als Europaabgeordnete zwischen 2004 und 2017 EU-Gelder in Höhe von rund 137.000 Euro unter anderem für innenpolitische Zwecke und persönliche Ausgaben abgezweigt haben soll.

Insgesamt sollen sie und drei weitere ehemalige Abgeordnete, darunter ihr Vater Jean-Marie Le Pen, rund 600.000 Euro an Zuwendungen für die Fraktionen veruntreut haben. Darüber hinaus soll Marine Le Pen Parteimitgliedern Scheinbeschäftigungen als Assistenten im Europäischen Parlament verschafft haben.

Video: Macron oder Le Pen? Fünf Fragen zur Entscheidungs-Wahl in Frankreich

Frankreich-Wahl 2022: Le Pens Anwalt weist Anschuldigungen zurück

Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass sie den Bericht am 11. März erhalten habe und ihn derzeit prüfe. Das EU-Parlament will nun laut einem Vertreter alle Beträge zurückfordern.

Le Pens Anwalt wies die Anschuldigungen zurück. Es handele sich um eine „Instrumentalisierung“ so kurz vor der Stichwahl der Präsidentschaftswahl in Frankreich am Sonntag, sagte Rodolphe Bosselut. Trotz uralter Vorwürfe sei Marine Le Pen „von keiner französischen Justizbehörde vorgeladen“ worden. Weder er noch seine Mandantin hätten zudem den Abschlussbericht der 2016 eingeleiteten Untersuchung erhalten, fügte der Anwalt hinzu.

Frankreich-Wahl 2022: Le Pen kurz vor TV-Duell mit Macron unter Druck

Die Vorwürfe kommen für Emmanuel Macrons Rivalin zu einem denkbar ungelegenen Zeitpunkt. Vier Tage vor der Stichwahl findet am Mittwoch ihre einzige Fernsehdebatte mit dem 44-jährigen Amtsinhaber statt. Die Debatte gebe ihr die Chance, über sie verbreitete „Fake News“ zurechtzurücken, sagte die Rechtspopulistin bei einem Wahlkampfauftritt am Samstag in der Normandie.

Die 53-Jährige zeigte sich überzeugt, diesmal besser auf die Fernsehdebatte vorbereitet zu sein als beim Duell während des Präsidentschaftswahlkampfs 2017. Damals ließ Macron seiner Widersacherin vor laufenden Kameras keine Chance, wenige Tage später gewann er die Stichwahl mit klarem Vorsprung.

Macron äußerte sich im Fernsehsender TF1 zuversichtlich, das Duell erneut für sich entscheiden zu können. Jüngsten Umfragen zufolge würden 53 bis 55,5 Prozent der Stimmen am Sonntag auf Macron entfallen und 44,5 bis 47 Prozent auf Marine Le Pen. Bis zu einem Viertel der Franzosen könnten demnach den Wahlurnen fernbleiben. (AFP/cibo)