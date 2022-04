Kurz vor Frankreich-Wahl: EVP-Fraktionschef Weber kritisiert Macron - „Das ist inhaltlich Unsinn“

Von: Mike Schier

Emmanuel Macron (r, LaREM), Staatspräsident von Frankreich, steht im Plenarsaal im Gebäude des Europäischen Parlaments und begrüßt Manfred Weber (l, CSU), Fraktion EVP. © Philipp von Ditfurth/dpa

Kurz vor der anstehenden Stichwahl in Frankreich hat EVP-Fraktionschef sich mit deutlichen Worten gegen Präsident Emmanuel Macron gewandt.



München – Kurz vor der Stichwahl im Rahmen der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 hat der konservative EVP-Fraktionschef im EU-Parlament den französischen Präsidenten Emmanuel Macron scharf kritisiert.

Vor Frankreich-Stichwahl: Weber teilt gegen Macron aus

„Die Umfragen sind besorgniserregend. Eine Wahl von Marine Le Pen wäre eine Vollbremsung für die Europäische Integration. Leider trägt auch Emmanuel Macron daran eine Schuld“, sagte Manfred Weber dem Münchner Merkur (Freitagsausgabe). „Sein politisches Konzept beruht auf der Einteilung zwischen Progressiven und Populisten – und nur er vertritt die Progressiven. Das ist inhaltlich Unsinn. Damit hat er die Diskussion in der politischen Mitte zerstört“, kritisierte Weber.

Die Populisten seien nun die einzige Alternative zu Macron. Weber: „Unsere deutsche politische Kultur mit den starken Parteien der Mitte mag da etwas langweiliger wirken – aber es festigt die Demokratie.“

Scholz hatte Macron vor Frankreich-Wahl den Rücken gestärkt

In Frankreich ist Endspurt im Wahlkampf: Nach ihrem mit harten Bandagen ausgefochtenen Fernsehduell haben Präsident Emmanuel Macron und seine rechtspopulistische Herausforderin Marine Le Pen am Donnerstag auf Ortsterminen weiter um Wählerstimmen geworben. Eine Umfrage sah Macron als Sieger der TV-Debatte. In einem ungewöhnlichen Schritt riefen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die Regierungschefs Spaniens und Portugals, Pedro Sánchez und António Costa, gemeinsam zur Wiederwahl Macrons auf.

„Es ist die Wahl zwischen einem demokratischen Kandidaten (...) und einer Kandidatin der extremen Rechten, die sich offen mit denen solidarisiert, die unsere Freiheit und Demokratie angreifen“, hieß es in einem gemeinsamen Gastbeitrag in der Zeitung „Le Monde“. (Mike Schier/dpa)