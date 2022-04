Frankreich-Wahl 2022: Wähler vom extrem rechten Rand könnten Le Pen schaden

Stichwahl gegen Macron: Experte erklärt Le Pens Strategie - „vergiftete Unterstützung“ könnte entscheiden

Von: Markus Hofstetter

In Frankreich gehen Macron und Le Pen am 24. April in die Stichwahl. Sie müssen nun Wähler abseits ihrer angestammten Klientel mobilisieren - ein schwieriges Unterfangen.

Paris - Emmanuel Macron hat die erste Runde zur Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 mit über 27 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Nun geht der Amtsinhaber am 24. April in die Stichwahl gegen Marine Le Pen, für die über 23 Prozent der Wähler stimmten. Trotz seines überraschend guten Abschneidens warnte Macron vor einer vorschnellen Siegesgewissheit. „Vertun wir uns nicht, nichts ist entschieden“, sagte er am Sonntagabend in Paris.

Diese Aussage könnte überraschen, denn zwei Umfragen zufolge darf Macron als wahrscheinlicher Sieger aus der Stichwahl gelten. Allerdings zeichnet sich laut den Zahlen der Institute vom Sonntagabend ein deutlich engeres Rennen ab als 2017, als Macron mit zwei Dritteln der Stimmen Le Pen klar besiegte. Das Umfrageinstitut Ipsos-Sopra Steria sieht Macron bei 54 Prozent der Stimmen, wie der Sender Franceinfo berichtete. Beim Institut Ifop-Fiducial ist der voraussichtliche Vorsprung mit 51 Prozent geringer.

Frankreich-Wahl 2022: Le Pen will sich für breite Bevölkerung wählbar machen

Angesichts dieses Kopf-an-Kopf-Rennens müssen Macron und Le Pen in den nächsten zwei Wochen alles versuchen, um Wähler außerhalb ihrer eigenen Lager zu mobilisieren. Doch vor allem Macron hat ein Problem. Die rechtspopulistische Le Pen hat in den vergangenen Jahren an ihrem Image gefeilt. Sie gibt sich weniger extrem, wodurch sie sich für Teile der Bevölkerung wählbar gemacht hat, die bisher von ihrem Programm abgestoßen waren.

Amtsinhaber Emmanuel Marcon muss in der Stichwahl gegen Marine Le Pen am 24. April um seine Wiederwahl bangen © Thibault Camus/dpa/picture alliance

Für den Kommunikationsexperten und Autoren Raphael Llorca fährt Le Pen damit zweigleisig. Ihre „Taktik der letzten Jahre zielt einerseits darauf, Hemmungen abzubauen, sie zu wählen. Aber noch mehr will sie jene demobilisieren, die Macron nicht aus Überzeugung wählen, sondern nur, um sie zu verhindern“, erklärt er in der Welt. Wenn sie den Leuten nicht mehr als gefährlich erscheine und diese zu Hause blieben, hätte sie eine echte Chance.

Frankreich-Wahl 2022: Macron spielt Le Pen Russland-Nähe in die Hände

Macron muss es nun gelingen, dieses Vorhaben zu vereiteln. Ein große Angriffsfläche bietet Le Pens außenpolitische Haltung. Vor dem Ukraine-Konflikt pflegte sie gute Kontakte zu Wladimir Putin. Außerdem soll ihre Partei Rassemblement National Schulden in Russland haben.

Macron gibt sich als Staatsmann in einer Zeit der Krise, der durch sein politisches Handeln überzeugt. Das zeigen unter anderem seine, im Endeffekt fruchtlosen Gespräche mit Putin. Doch das scheint nicht zu reichen. „Er muss jetzt dort hingehen, wo es weh tut. Aufs Land, in die Hochburgen Le Pens. Sich den Leuten stellen, die Le Pen für deutlich nahbarer halten als ihn“, so Llorca.

Frankreich-Wahl 2022: Macron muss vor allem Mélenchon-Anhänger für sich gewinnen

Eine weitere Herausforderung für Macron ist es, die Wähler der anderen, unterlegenen Kandidaten für sich gewinnen. Ein Vorteil für ihn ist, dass die Wahlverlierer Valérie Pécresse (Les Républicains), Yannick Jadot (Grüne), Anne Hidalgo (Sozialisten) und Fabien Roussel (Kommunistische Partei) sich am Sonntag gegen Le Pen positionierten und zur Wahl Macrons aufriefen. Gemeinsam kommen diese vier aber nur auf 14 Prozent der Stimmen.



Viel schwerer wird es, die Wähler von Jean-Luc Mélenchon auf seine Seite zu ziehen. Der Linkspopulist kam auf rund 22 Prozent der Stimmen. Mélenchon sagte zwar, er und seine Anhänger würden und dürften niemals für Le Pen stimmen. Aber eine Wahlempfehlung für Macron gab er bisher nicht ab.

Macron hat es sich auch selbst erschwert, am linken Rand des Spektrums Stimmen zu ergattern. Denn in seinem Wahlprogramm hat er hervorgehoben, dass Renteneintrittsalter von derzeit 62 auf 65 Jahre erhöhen zu wollen. Damit macht er es Anhängern von Mélenchon, der für eine Senkung des Renteneintrittsalters auf 60 eintritt, schwierig ihn zu wählen.

Frankreich-Wahl 2022: Wähler vom extrem rechten Rand könnten Le Pen schaden

Aber auch Le Pen könnte ein Problem haben. Der viertplatzierte, rechtsidentitäre Kandidat Eric Zemmour, der auf sieben Prozent der Stimmen kam, rief seine verbliebenen Anhänger auf, in der Stichwahl für Le Pen zu stimmen. „Das ist eine vergiftete Unterstützung. Mit den radikalen Zemmour-Leuten an ihrer Seite wird es wieder einfacher für Macron, Le Pen als rechtsextrem zu diabolisieren“, so Llorca in der Welt.

Zum großen Showdown zwischen Macron und Le Pen wird es im TV-Duell ankommen, das voraussichtlich am 20. April stattfinden. Der Wahlkampf in Frankreich, so scheint es, geht nun richtig los.