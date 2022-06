Frankreich-Wahl: Was sagen die Umfragen vor der Parlamentswahl?

Von: Max Schäfer

Teilen

Bei der Frankreich-Wahl am 12. und 19. Juni entscheidet sich, ob Präsident Macron weiterhin eine Mehrheit im Parlament hat. Wie ist der aktuelle Stand in Umfragen?

Paris – Die Parlamentswahl in Frankreich findet am 12. und 19. Juni 2022 statt. Nur kurz nach der Präsidentschaftswahl haben die Franzosen erneut die Möglichkeit, über die künftige Politik des Landes mitzubestimmen. Diesmal geht es nicht um das Staatsoberhaupt, sondern die 577 Abgeordneten in der Nationalversammlung. Doch wer gewinnt die Mehrheit? Umfragen vor der Frankreich-Wahl zeichnen einen Trend ab.

Abstimmung Parlamentswahl in Frankreich Datum 12. und 19. Juni Wahlsystem Mehrheitswahl Anzahl der Wahlkreise 577 Absolute Mehrheit 289

Frankreich-Wahl: Wer führt in Umfragen vor der Parlamentswahl?

In der Regel gewinnt die Partei bzw. das politische Bündnis des kurz vorher gewählten Präsidenten auch die Parlamentswahl. Die Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 hat jedoch die Unzufriedenheit vieler Menschen mit Emmanuel Macron gezeigt, die spätestens seit seiner Reformpläne und der Gelbwestenproteste besteht. Für viele Wähler war er jedoch das kleinere Übel als Marine Le Pen.

Die Unzufriedenheit mit dem Präsidenten vor der Frankreich-Wahl will das linke Lager ausnutzen. Unter Führung des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon und dessen Partei La France insoumise bildeten verschiedene sozialdemokratische, sozialistische, grüne und kommunistische Parteien die „Nouvelle Union Populaire écologique et sociale“ (Neue ökologische und soziale Volksunion), kurz NUPES.

Jean-Luc Mélenchons Linksbündnis NUPES macht laut Umfragen vor der Frankreich-Wahl Macrons Bündnis die absolute Mehrheit im Parlament streitig. (Archivbild) © Geoffroy van der Hasselt/AFP

Umfragen vor der Parlamentswahl in Frankreich zeigen Kopf-an-Kopf-Rennen

Die starke linke Allianz kann nach der Parlamentswahl zu einem besonderen Szenario führen: Wenn NUPES die Mehrheit im Parlament hält, kommen Präsident und Premierminister als Regierungschef nicht aus einem Lager. Macron würde innenpolitisch an Einfluss verlieren. Damit das Szenario Realität werden kann, müssen Mélenchon und Co. laut Umfragen zur Frankreich-Wahl jedoch noch zulegen.

In Umfragen vor der Frankreich-Wahl am 12. und 19. Juni 2022 führen die Unterstützer von Präsident Macron. Die Bewegung rund um La République en Marche erreicht laut Umfragen der Meinungsforschungsinstitute Harris interactive und Ifop vom 1. Juni bei 27 Prozent. NUPES liegt mit 24 bzw. 25 Prozent auf dem zweiten Rang. Lediglich Elabe sieht die Linken (25 Prozent) knapp vor dem Macron-Bündnis „Ensemble!“ (24,5 Prozent). Die Rechtsextremisten des Rassemblement National liegen auf Rang drei.

Die Umfragen vor der Parlamentswahl in Frankreich im Überblick:

Partei/Bündnis Umfrage Elabe Umfrage Ifop Ensemble! 24,5% 27% NUPES 25% 25% Rassemblement National 22% 21% Républicains 12,5% 10% Réconquête 4,5% 6% Sonstige 11,5% 11% Stand jeweils 1. Juni 2022

Umfragen vor der Frankreich-Wahl: Wie viele Sitze bekommen die Parteien?

Die französische Nationalversammlung wird jedoch nicht nach dem Verhältnis-, sondern nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. Die Menschen stimmen daher in insgesamt 577 Wahlkreisen ab. Wer dort bei der Frankreich-Wahl die meisten Stimmen erhält, zieht ins Parlament ein.

In den Wahlkreisen sieht es für das Bündnis von Emmanuel Macron gut aus. „Ensemble!“ führt dabei deutlich. Unklar ist dabei jedoch, ob die absolute Mehrheit von 289 Sitzen erreicht wird. Einzig die Umfrage von Harris interactive prognostiziert „Ensemble!“ 300 bis 350 Sitze und damit erneut eine starke Mehrheit. In den Erhebungen von Elabe und Ifop stehen die Liberalen jedoch bei 275 bis bestenfalls 310 bzw. 315 Sitzen. Das Linksbündnis NUPES kommt derzeit auf 155 bis 180 bzw. 170 bis 205 Sitze und wird mit großem Abstand zweitstärkste Kraft.

Partei/Bündnis Sitze laut Elabe Sitze laut Ifop Ensemble 275-315 275-310 NUPES 155-180 170-205 Rassemblement National 35-65 20-50 Républicains 40-65 35-55 Sonstige 10-15 8-15

Im Vergleich zur Wahl 2017 gewinnt der Rassemblement National Mandate hinzu. Angesichts der 21 bzw. 22 Prozent in den Umfragen zur Wahlabsicht schneiden die Rechtsextremisten mit 36 bis 65 bzw. 20 bis 50 Sitzen jedoch verhältnismäßig schlecht ab. Die Republikaner könnten, trotz lediglich 10 bzw. 12,5 Prozent, mehr Abgeordnete in der Nationalversammlung stellen.

Frankreich-Wahl: Wann gibt es Prognosen und Hochrechnungen?

Die ersten Prognosen und Hochrechnungen der Parlamentswahl in Frankreich wird es nach der Schließung der Wahllokale geben, wenn auch die ersten Wahlkreise ausgezählt sind. Aufgrund der nötigen Mehrheit fällt die Entscheidung in den meisten Wahlkreisen jedoch erst in der Stichwahl am 19. Juni. (ms)