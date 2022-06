Frankreich-Wahlen: Behält die Macron-Allianz die Mehrheit?

Von: Max Schäfer

Am 19. Juni fällt die Entscheidung der Frankreich-Wahlen: Behalten Macron und seine Unterstützer die Mehrheit oder siegt das Linksbündnis NUPES bei der Parlamentswahl?

Frankreich-Wahlen: Am Sonntag (19. Juni) entscheiden die Franzosen, wer sie im Parlament vertritt.

Am Sonntag (19. Juni) entscheiden die Franzosen, wer sie im Parlament vertritt. Präsident unter Druck: Zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich entscheidet darüber, ob Emmanuel Macron seine Reformpläne umsetzen kann.

Zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich entscheidet darüber, ob Emmanuel Macron seine Reformpläne umsetzen kann. Opposition im Aufschwung: Das Linksbündnis NUPES sowie der rechtsnationale Rassemblement National gewinnen Sitze.

Das Linksbündnis NUPES sowie der rechtsnationale Rassemblement National gewinnen Sitze. Die zweite Runde der Parlamentswahlen in Frankreich beginnen am Sonntag.

Update vom 18. Juni, 9.32 Uhr: Kurz nach der Wiederwahl von Präsident Emmanuel Macron für eine zweite Amtszeit wählen die Franzosen ein neues Parlament. Abgestimmt wird am Sonntag über die 577 Sitze der Nationalversammlung. Für Macron geht es darum, sich wieder eine Parlamentsmehrheit zu sichern. Ansonsten wäre er gezwungen, eine Regierung mit Politikern und einem Premierminister anderer Lager zu ernennen. In diesem Fall hätte der Premierminister eine deutlich wichtigere Position im Staat. Insbesondere das neue linke Bündnis aus Linkspartei, Sozialisten, Grünen und Kommunisten hofft auf deutlich mehr Sitze im Parlament.

Frankreich-Wahlen: Entscheidende Phase am Sonntag - Behält Macron die Mehrheit?

Erstmeldung vom 15. Juni, 13.54 Uhr: Paris – Fünf Sitze sind nach der ersten Runde der Frankreich-Wahlen bereits vergeben, bleiben noch 572: Am Sonntag (19. Juni) geht die Parlamentswahl in die entscheidende Phase. Knapp 49 Millionen Franzosen entscheiden darüber, ob die Unterstützer von Präsident Macron die Mehrheit in der Nationalversammlung behalten. Jean-Luc Mélenchon und die von ihm geschmiedete linke Allianz NUPES sind dem Präsidenten-Bündnis jedoch im Nacken, um die Mehrheit zu übernehmen.

Wahlen in Frankreich Abstimmung Parlamentswahl Wahlgang Zweite Runde Datum 19. Juni 2022 Öffnungszeiten der Wahllokale 8 bis 18 Uhr, in manchen Städten auch 20 Uhr

Frankreich-Wahlen: Macron-Allianz geht mit knappem Vorsprung in die zweite Runde der Parlamentswahl

Im ersten Wahlgang der Parlamentswahl in Frankreich hatte das Linksbündnis gerade einmal 21.285 Stimmen weniger als das Macron-Bündnis Ensemble. Die Linken selbst sind sogar davon überzeugt, stärkste Kraft geworden zu sein, weil Stimmen an NUPES vom Innenministerium fälschlicherweise als „Verschiedene Linke“ gewertet worden seien. Entgegen der offiziellen Ergebnisse, nach welcher NUPES mit 25,66 Prozent auf dem zweiten Rang lag, habe das Bündnis 26,83 Prozent der Stimmen erhalten und liege damit vor den Liberalen (25,75 Prozent) auf dem ersten Rang.

Die Frankreich-Wahlen werden jedoch nach einem Mehrheitswahlrecht durchgeführt. Nicht der relative Anteil der Stimmen entscheidet darüber, wie viele Sitze die Parteien bekommen, sondern die Anzahl der gewonnenen Wahlkreise. Hier führen Macrons inzwischen in Renaissance umbenannte Partei La République en Marche und deren Partner: In der ersten Runde der Frankreich-Wahl liegt Ensemble laut der Zeitung Le Monde in 203 Wahlkreisen vorne. Mit 194 liegt NUPES auf dem zweiten Rang. Marine Le Pen und ihr nationalistischer Rassemblement National liegen in 110 Wahlkreisen vorne.

Parlamentswahl: Ergebnis der ersten Runde der Frankreich-Wahlen im Überblick

Parteien/Bündnisse Ergebnis des ersten Wahlgangs Ensemble! 25,75% NUPES 25,66% Rassemblement National 18,68% Les Républicains 10,42% Reconquête 4,42%

Parlamentswahl in Frankreich: Wahlrecht hilft Macron

Da das Wahlrecht der Parlamentswahl in Frankreich allerdings große Parteien bevorzugt, die bei der Stichwahl große Allianzen bilden können, rechnen Experten jedoch damit, dass die Unterstützer von Emmanuel Macron eine Mehrheit behalten. Laut Prognosen erhält Ensemble zwischen 255 und 295 Sitze in der Nationalversammlung und behält die Mehrheit. Die absolute Mehrheit ist damit jedoch in Gefahr. Um seine Reformideen umsetzen zu können, müsste das Macron-Bündnis sich Partner suchen.

Vor der entscheidenden Runde der Frankreich-Wahlen warnt Emmanuel Macron vor dem linken Bündnis NUPES. © Gonzalo Fuentes/dpa

Vor der entscheidenden Phase der Frankreich-Wahlen hat Macron daher die Franzosen beschworen, ihm eine klare Mehrheit zu geben. „Wir brauchen eine solide Mehrheit, um für Ordnung zu sorgen, sowohl außerhalb als auch innerhalb unserer Grenzen“, sagte Macron am Dienstag (14. Juni) in Paris. „Nichts wäre schlimmer, als eine französische Unordnung zur globalen Unordnung hinzuzufügen.“

Frankreich-Wahlen: Emmanuel Macron warnt vor Linksbündnis NUPES

Zudem warnte Macron vor einer möglichen Blockade, die durch eine linke Mehrheit nach der Parlamentswahl in Frankreich drohe. „Angesichts der klimatischen, wirtschaftlichen und sozialen Notlagen des Jahrhunderts und der Krisen, die unweigerlich auftreten werden, wäre nichts schlimmer, als wenn wir uns in Stillstand, Blockaden und Posen verlieren würden“, sagte Macron. Mit dem Linksbündnis drohten höhere Steuern, mehr Schulden und ein Schrumpfen der Wirtschaft, während er Vollbeschäftigung, Einkommenssteigerungen und ein Zuwachs an wirtschaftlicher Stärke anstrebe.

Ob die Warnung bei der Mehrheit der Wähler in Frankreich Gehör findet, wird sich zeigen. Laut einer Umfrage vor der Frankreich-Wahl befürwortet eine große Mehrheit der Franzosen die Ziele des Linksbündnisses. (ms mit dpa)