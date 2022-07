Frankreich will laut Macron so bald wie möglich auf russisches Gas verzichten

Emmanuel Macron © IMAGO/Baptiste Autissier

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, so bald wie möglich komplett auf russisches Erdgas verzichten zu wollen.

Paris in Frankreich - In einem Fernsehinterview am Nationalfeiertag sagte Macron, das Land habe bereits neue Lieferquellen erschlossen und die Vorräte aufgestockt. Der Verbrauch sei zudem im Vergleich zum Vorjahr "ein bisschen" zurückgegangen. Er bekräftigte die Pläne zum Ausbau der Atomenergie - sie sei eine "nachhaltige Lösung" für Frankreich und auch für andere Länder.

Macron warf Russland vor, Energie als "Kriegswaffe" einzusetzen. Russland habe bereits damit begonnen, Lieferungen einzuschränken, indem es die Gaspipeline Nord Stream 1 für Wartungsarbeiten abgeschaltet habe. "Das ist eine klare Botschaft: Sie werden Gas als Kriegswaffe einsetzen. Wir müssen daher komplett ohne russisches Gas auskommen."

Frankreich bekommt Schätzungen zufolge weniger als 20 Prozent seiner Gasimporte aus Russland. Der Verzicht auf dieses Gas bedeute, "dass der Sommer und der Herbstanfang wahrscheinlich sehr hart werden", sagte Macron weiter. Bis Herbst aber werde das Land seine Vorräte "zu nahe 100 Prozent" aufgestockt haben. Frankreich bekommt demnach mehr Erdgas aus Norwegen, Katar, Algerien und den USA.

Der Präsident rief die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen zum Energiesparen auf. Er werde die öffentliche Verwaltung und die großen Konzerne um entsprechende Vorbereitungen bitten, kündigte Macron an. Energie einzusparen sei nicht nur für die Unabhängigkeit von Russland gut, sondern auch fürs Klima. ilo/ck

Frankreich begeht Nationalfeiertag unter Eindruck des Ukraine-Kriegs



Die traditionelle Militärparade in Paris am französischen Nationalfeiertag hat am Donnerstag im Zeichen des Ukraine-Kriegs gestanden. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass der Krieg dauern wird", sagte Präsident Emmanuel Macron in einem Fernsehinterview, nachdem er die Parade auf den Champs Elysées abgenommen hatte. Macron warf Russland vor, Energie als "Kriegswaffe" einzusetzen, und rief die Bürger und Unternehmen zum Energiesparen auf.



In einem Militärfahrzeug fuhr Macron die Truppen auf dem Boulevard Champs-Elysées ab, bevor er mit anderen Würdenträgern Platz auf der Tribüne am Place de la Concorde nahm. Beim Parademarsch wurden auch die Flaggen der neun diesjährigen Gastländer präsentiert, allesamt Nachbarländer Russlands oder der Ukraine. Es gehe darum, "die strategische Solidarität mit unseren Verbündeten hervorzuheben", hieß es dazu aus dem Büro Macrons.



Ein Höhepunkt der Militärparade war die Flugshow der Luftwaffe. Daran beteiligt war auch die Kunstfliegerstaffel Patrouille de France, die im Mai bei der Weltpremiere des Films "Top Gun: Maverick" bei den Filmfestspielen in Cannes für Aufsehen gesorgt hatte. Am Donnerstag malten die Düsenjets zu Beginn der Parade die Farben der Tricolore an den Himmel über Paris.



An der Parade nahmen in diesem Jahr 6300 Menschen teil, 5000 von ihnen marschierten. 64 Flugzeuge waren im Einsatz sowie eine Drohne, 25 Hubschrauber, 200 Pferde und 181 Fahrzeuge.



Die französischen Truppen, die seit dem Beginn der russischen Offensive in Osteuropa stationiert wurden, nehmen bei der Parade einen besonderen Platz ein. Als Gastländer wurden Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien eingeladen.



Paris hat seine militärische Präsenz in Osteuropa seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine deutlich verstärkt. Etwa 500 zusätzliche französische Soldaten sind seit Februar in Rumänien als Teil der dortigen Nato-Mission stationiert. Frankreich unterstützt außerdem Missionen in Estland und Polen mit Bodentruppen und Flugzeugen.



Angesichts der Auswirkungen des Krieges auf das Wirtschaftswachstum und die Preise für Energie und Lebensmittel kündigte Macron einen Regierungsplan für einen sparsamen Umgang mit Energie an: "Wir müssen uns darauf vorbereiten, ohne russisches Gas auszukommen", sagte Macron in seinem ersten Fernsehinterview seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit als Staatsoberhaupt.



Derzeit bekommt Frankreich Schätzungen zufolge weniger als 20 Prozent seiner Gasimporte aus Russland. Der Verzicht auf dieses Gas bedeute dennoch, "dass der Sommer und der Herbstanfang wahrscheinlich sehr hart werden", sagte Macron.



Der Präsident kündigte zudem eine Erhöhung des Verteidigungsetats für die kommenden Jahre an.



Bei der Parade wird traditionell Frankreichs neueste Militärausrüstung zur Schau gestellt. Am Donnerstag wurde unter anderem die Drohne "Reaper" des US-Herstellers General Atomics präsentiert, die in Westafrika gegen Dschihadisten eingesetzt wird.



Die Militärparade am 14. Juli erinnert an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789. Das Ereignis steht stellvertretend für den Beginn der französischen Revolution.



Landesweit sind am Donnerstag nach Angaben des Innenministeriums rund 125.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, um einen störungsfreien Ablauf der Feierlichkeiten zum 14. Juli zu gewährleisten. Für den Abend waren in zahlreichen französischen Städten gigantische Feuerwerke geplant. ck/yb