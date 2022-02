Frankreichs Außenminister sieht russisches Militärmanöver als „Geste großer Gewalt“

Frankreichs Außenminister sieht russisches Militärmanöver als „Geste großer Gewalt“ © Jens Schlueter / dpa

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hat besorgt auf das in Belarus begonnene große Militärmanöver mit Russland reagiert.

Paris - Le Drian bezeichnete die «extrem massiven» Manöver mitten in der Ukraine-Krise am Donnerstag auf dem Sender France Inter als «Geste großer Gewalt», die die französische Regierung «beunruhigt». «Jedes Land hat natürlich das Recht, Militärmanöver zu organisieren, aber hier gibt es eine sehr bedeutende Anhäufung von Übungen an der Grenze zur Ukraine», sagte der Minister. Es komme nun darauf an, ob Russlands Präsident Wladimir Putin seine Truppen nach den Manövern abziehe oder sie dort belasse.

Ungeachtet der Kritik des Westens begannen beide Länder am Donnerstag nach Mitteilung der Verteidigungsministerien mit dem Manöver. Die Übung im Süden der Ex-Sowjetrepublik unweit zur Ukraine und im Westen an der EU-Außengrenze soll zehn Tage dauern. Im Westen wird befürchtet, dass Russland im Zuge des Manövers einen Einmarsch in der Ukraine vorbereitet. Die Militärführungen in Belarus und Russland hatten dagegen immer wieder betont, die Truppenverlegung habe reinen Übungscharakter, sei für niemanden eine Bedrohung und stehe im Einklang mit internationalem Recht. Laut Kreml sollen die russischen Soldaten nach Ende der Übung wieder zu ihren Standorten zurückkehren. (dpa)