Französische NGOs verklagen saudischen Kronprinz wegen des Mordes an dem Journalisten Khashoggi

Er soll den Mord am staatskritischen Journalisten Jamal Khashoggi beauftragt haben: Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman © IMAGO/ZUMA Wire

Nachdem der kritische Journalist Jamal Khashoggi gewaltvoll in Istanbul ums Leben kam, haben zwei französische Menschenrechtsorganisationen deshalb in Paris Klage gegen den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman eingereicht.

Paris - Sie werfen ihm Mittäterschaft an der Folter und dem erzwungenen Verschwinden des Journalisten vor etwa vier Jahren vor. Das teilten die Organisationen Dawn und Trial International am Donnerstag mit. Der Kronprinz sollte am Donnerstagabend auf seiner ersten Reise in die Europäische Union nach dem Mord an Khashoggi von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron im Élyséepalast empfangen werden.

Khashoggi, der eine Kolumne für die «Washington Post» schrieb, war im Herbst 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando auf brutale Weise getötet worden. US-Geheimdienste sehen den Kronprinzen in der direkten Verantwortung. Dieser bestritt, die Tötung angeordnet zu haben. (dpa)