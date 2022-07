Frauen-Fußball-EM: Scholz will zu Finale nach London reisen

Teilen

Olaf Scholz © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt zum Finale der Frauen-Fußball-EM nach London zu reisen.

Berlin in Deutschland - "Glückwunsch an die DFB-Elf zum Einzug ins Finale", schrieb Scholz am Donnerstag auf Twitter. "Das war eine großartige Leistung. Ich freue mich darauf, nach London zu fahren und das Team im Traumfinale gegen die Gastgeberinnen aus England im Wembley-Stadion zu unterstützen."

Auch die für Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird sich das Spiel in Wembley anschauen. Sie werde "am Sonntag zum Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen nach London fliegen", sagte eine Sprecherin des Ministeriums der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).

Faeser hatte bereits das Viertelfinalspiel des deutschen Teams in London und das Halbfinale in Milton Keynes besucht. Die deutsche Mannschaft hatte sich am Mittwochabend durch ein 2:1 (1:1) gegen Frankreich für das Endspiel am Sonntag qualifiziert. "Unglaublich, was für ein spannendes Spiel, das ich gestern hautnah in Milton Keynes miterleben durfte", kommentierte Faeser am Donnerstag auf Twitter. cne/jp