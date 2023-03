Frauentag: Laut Paus in Deutschland nach wie vor patriarchale Strukturen

Lisa Paus © Fotostand / Reuhl/IMAGO

Bundesfrauenministerin Lisa Paus (Grüne) sieht in Deutschland immer noch patriarchale Strukturen.

Berlin in Deutschland - In Deutschland herrschen nach den Worten von Bundesfrauenministerin Lisa Paus (Grüne) nach wie vor patriarchale Strukturen. „Wir leben nach wie vor im Patriarchat, von dem wir uns verabschieden müssen“, sagte Paus dem Berliner „Tagesspiegel“ vom Montag in einem Interview anlässlich des Internationalen Frauentags am Mittwoch. Die Grünen-Politikerin sieht sich selbst als „klare Feministin“.

Das anhaltende Vorherrschen männlich geprägter und kontrollierter Strukturen macht Paus an mehreren Kriterien fest: „Für mich ist das Patriarchat vorbei, wenn Frauen ökonomisch und politisch gleichgestellt sind, die Hälfte der Macht den Frauen gehört, und geschlechtsspezifische Gewalt nicht als individuelle Tat verharmlost wird, sondern als patriarchales Denk- und Verhaltensmuster anerkannt und geahndet wird.“

Die für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zuständige Ministerin verwies darauf, dass an jedem dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet werde. cha/bk