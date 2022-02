Freedom Day, Basisschutz, Genesenenstatus - diese Begriffe werden nach dem Corona-Gipfel wichtig

Von: Florian Naumann

Olaf Scholz bei einer Kabinettssitzung - neben ihm sein außenpolitischer Berater Jens Plötner. Es geht nicht immer NUR um Corona. © Kay Nietfeld/AFP

Kein Corona-Gipfel ohne neue, mysteriöse Schlagworte. Statt um „Wellenbrecher“ dürfte es in den kommenden Wochen um „Basisschutz“ und „Freedom“ gehen.

Der Corona-Gipfel hat am 16. Februar neue Lockerungsschritte beschlossen.

Doch es bleibt weiter Konfliktpotenzial: Worte wie „Freedom Day“, „Basisschutz“ und auch der „Genesenenstatus“ dürften Deutschland in den kommenden Wochen beschäftigen.

Wo sich Probleme verbergen und mit was mit welchen Debatten das Land rechnen muss, fassen wir für Sie zusammen.

Berlin - Die Zeit der Corona-Marathon-Gipfel ist offenbar vorbei: Gegen 17 Uhr trat Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den beiden Landeschefs Franziska Giffey (SPD) und Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch vor die Presse - und verkündete einen potenziell großen Wurf. Bis zum 20. März sollen viele Corona-Maßnahmen stufenweise enden.

Doch wie es in der Pandemie ebenso ist: Einiges bleibt auf der Kippen, anderes umstritten - und immer wieder neue Schlagworte machen die Runde. Aktuell ist es immerhin nicht mehr der „Wellenbrecher-Lockdown“ oder „2G-Plus“. Stattdessen könnten neben dem „Freedom Day“ auch der „Basisschutz“ und das schon lange umstrittene Impfregister die Menschen in Deutschland beschäftigen. Die aktuellen Schlüsselbegriffe im Überblick:

Corona in Deutschland: Maßnahmen-Ende, aber kein „Freedom Day“? Was dahintersteckt

„Freedom Day“: Die Politik meidet das Wort eigentlich - auch, weil es falsche Erwartungen wecken könnte, wie FDP-Politiker Stephan Thomae Merkur.de unlängst erklärte. Auch Scholz warnte am Mittwoch vor dem Gedanken, die Pandemie sei vorbei. In gewissem Maße trifft es das Wort aber: Die meisten Corona-Maßnahmen sollen enden. Auch einen konkreten Termin gibt es. Es ist der 20. März 2022. Letztlich könnte damit doch Justizminister Marco Buschmann (FDP) recht behalten, der dieses Datum noch im Oktober ins Auge gefasst hatte.

Nach dem 20. März werde der Alltag so aussehen, „dass dann kaum Beschränkungen da sind“, sagte Scholz auf der Pressekonferenz. Konkret ist Folgendes vorgesehen:

In den kommenden Tagen: In einem ersten Lockerungsschritt sollen zunächst Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene im Privatbereich fallen. Zugangsbeschränkungen zum Einzelhandel sollen - bis auf die Maskenpflicht - aufgehoben werden. Dieser Schritt soll von den Ländern in den kommenden Tagen umgesetzt werden, sofern nicht bereits geschehen.

In einem ersten Lockerungsschritt sollen zunächst Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene im Privatbereich fallen. Zugangsbeschränkungen zum Einzelhandel sollen - bis auf die Maskenpflicht - aufgehoben werden. Dieser Schritt soll von den Ländern in den kommenden Tagen umgesetzt werden, sofern nicht bereits geschehen. Zum 4. März: Für Gastronomie und Hotelübernachtungen gilt wieder die 3G-Regelung. Das heißt, die Gäste müssen dann eine Impfung oder Genesung nachweisen - oder aber einen tagesaktuellen Test vorlegen, wenn sie ungeimpft sind und noch keine Infektion durchlaufen haben. Diskotheken und Klubs werden für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung, also 2G-Plus-Bedingungen, geöffnet.

Für Gastronomie und Hotelübernachtungen gilt wieder die 3G-Regelung. Das heißt, die Gäste müssen dann eine Impfung oder Genesung nachweisen - oder aber einen tagesaktuellen Test vorlegen, wenn sie ungeimpft sind und noch keine Infektion durchlaufen haben. Diskotheken und Klubs werden für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung, also 2G-Plus-Bedingungen, geöffnet. Zum 20. März: Nun sollen alle „tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“ enden. Der Termin fällt auf den Frühlingsbeginn. Er ergibt sich aus dem Infektionsschutzgesetz: Denn dieses erlaubt die Schutzmaßnahmen derzeit nur befristet bis zum 19. März. Für eine Verlängerung wäre ein Beschluss des Bundestags erforderlich. Dies halten Bund und Länder derzeit aber nicht für nötig.

Corona-Maßnahmen: Gipfel beschließt Lockerungen - und ringt vergeblich um „Basisschutz“

Corona-Pressekonferenz: Bundeskanzler Olaf Scholz zwischen Hendrik Wüst und Franziska Giffey. © Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa

„Corona-Basisschutz“: Doch auch unterhalb der „tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“ gibt es regulierte Corona-„Normalität“ - um ein weiteres altes Schlagwort zu bemühen. Bestimmte „niedrigschwellige Basisschutzmaßnahmen“ sollen dann wohl weiter gelten. MPK-Chef und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst nannte am Mittwoch Maskenpflicht, Abstandsregeln, Hygienekonzepte, Tests - und auch Test- und Nachweispflichten für besonderes gefährdete Bereiche.

Für diese Regelung muss der Bundestag noch eine gesetzliche Grundlage schaffen. Scholz sagte zu, sich dafür einzusetzen. Doch es gibt auf dem Weg zum „Basisschutz“ noch Hürden, just in der Ampel-Koalition. Bei den Liberalen gibt es Forderungen, auch die Maskenpflicht auslaufen zu lassen. Scholz legte sich trotzdem öffentlich in dieser Frage fest: „Wir brauchen auch nach dem 20. März einen Basisschutz“, erklärte er. Doch der Teufel liegt anscheinend im Detail. Scholz habe den von allen Ministerpräsidenten getragenen Katalog „in Gänze nicht förmlich mittragen können“, erklärte Wüst. Der Kanzler bleibt also intern unter Druck.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) setzte noch am Gipfel-Abend öffentlich eine Warnung ab: Sollte das am 19. März auslaufende Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene nicht verlängert werden, fielen alle Regeln weg, mahnte er. „Wir brauchen eine Rechtsgrundlage“, sagte Bouffier - zu verstehen ist das wohl als Arbeitsauftrag an die Ampel.

Corona-Genesene: Dauer des Status bleibt umstritten - und könnte noch an Bedeutung gewinnen

Genesenenstatus: Seit Wochen streitet die Politik über den Genesenenstatus - die ad-hoc-Verkürzung durch das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte für Verwirrung und Zorn gesorgt, aber auch für juristischen Ärger. Doch der Corona-Gipfel hat nun nur einen Teilaspekt abgeräumt: Das RKI darf künftig nicht mehr freihand entscheiden.

Dass weitere Justierungen in der Debatte sind, hatte eine Zwischenversion der Gipfel-Beschlussvorlage gezeigt: „Die Länder halten eine Verlängerung des Genesenenstatus auf sechs Monate bzw. auf neun Monate für doppelt Geimpfte für nötig“, hieß es darin - in eckigen Klammern, ein Hinweis auf ein umstrittenes Thema.

Die Politik wird sich des Themas vermutlich noch einmal annehmen müssen - auch wenn 3G-Regeln wieder auf dem Vormarsch ist. Denn der Genesenenstatus ist im Zweifelsfalle auch für eine Impfpflicht von Belang, wie FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle am Mittwoch bei der Vorstellung eines neuen Impfpflicht-Entwurfs erklärte. Als „genesen“ zu gelten, könnte von der Impfpflicht befreien - für wie lange, das bleibt die Frage.

Corona-Gipfel: Impfpflicht bald wieder oben auf der Agenda - MPK streitet offenbar auch über Impfregister

Impfpflicht und „Impfregister“: Nach den Lockerungsplänen könnte die Impfpflicht nun wieder ganz nach oben auf die Agenda rücken. Zeit für Streit bleibt reichlich: Wohl erst Mitte März wird im Bundestag die erste Lesung zu einer Pflicht über die Bühne gehen. Gesprochen wurde auch beim Gipfel über das Thema. Scholz war sich nach eigenen Angaben mit allen 16 Ministerpräsidenten einig, dass eine Pflicht kommen soll. Wie sie aussehen wird - ab 18 Jahren, ab 50 Jahren, in jedem Fall oder nur auf Abruf oder per Stufenplan in Kraft gesetzt - ist aber noch offen.

Zum Zankapfel werden könnte auch das ominöse „Impfregister“. Die Unionsfraktion hatte ein solches vorgeschlagen - auch in eine Variante der Beschlussvorlage hatte es Eingang gefunden. Scholz sah es anders: „Da ist die Frage, ob es das wirklich braucht“, sagt Scholz. „Es ginge auch ohne.“ Hintergrund könnten Sorge vor einer Hängepartie bei der Umsetzung oder auch datenschutzrechtliche Bedenken sein. Auch der jüngste Entwurf mehrer Ampel-Abgeordneter will auf ein Register verzichten - sie wollen die Krankenkassen mit der Erfassung beauftragen. (fn mit Material von AFP und dpa)