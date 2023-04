Phänomen Freie Wähler: „Fleisch vom Fleische der CSU“ - und zumindest in Bayern ein Machtfaktor

Von: Yağmur Ekim Çay

Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Wirtschaftsminister von Bayern, spricht. © Stefan Puchner/dpa

Die Bayern-Wahl rückt näher. Seit 2018 sind die Freien Wähler in einer Koalition mit der CSU. Wie sind die Exoten im Freistaat so stark geworden?

München - „Wer glaubt, sich bei rechten Gruppen und Querdenkern anbiedern zu können, verlässt die bürgerliche Mitte und nimmt am Ende selbst Schaden“ - so hatte der bayerische Landeschef Markus Söder (CSU) seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger kritisiert. Nun wird dessen Partei Freie Wähler in Bayern erneut als Favorit für den Platz neben der CSU auf der Regierungsbank ins Bayern-Wahl-Rennen gehen. Das ist in Deutschland ein einzigartiges Phänomen.

„Gemeinsam anpacken für Bayern“, kündigten die Freien Wähler ihren 2023er-Wahlkampf an. Entstanden sind sie als kommunale freie Wählergruppen in den 1950er-Jahren und versuchten zunächst immer wieder einmal erfolglos, in verschiedene Landesparlamente einzuziehen. 1997 wurden sie als Wählervereinigung aus der Mitte des Landesverbandes Bayern der Freien Wähler, der als Dachverband von Wählergruppen nicht an Landtagswahlen teilnehmen konnte, gegründet.

Freie Wähler: Bayern

Bei den bayerischen Landtagswahlen 2008 erreichten die Freien Wähler mit 10,2 Prozent der Stimmen ihren ersten großen Erfolg auf überregionaler Ebene und zogen mit 21 Abgeordneten in den Landtag ein. Dabei profitierten sie wohl auch von der Schwäche der CSU. Als „Fleisch vom Fleische der CSU“ oder auch als „Stachel im Fleisch der CSU“ firmieren die Freien Wähler immer wieder in Medienberichten. Tatsächlich hatten schon viele der kommunalen Gruppierungen ihre Wurzel bei unzufriedenen CSUlern. Auf Gedeih und Verderb an die „großen“ Christsozialen binden will sich die Partei in Bayern erklärtermaßen nicht.

Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2009 traten die Freien Wähler bundesweit an - aktuell sitzen zwei FW-Abgeordnete im Europaparlament, als Teil der zentristischen EDP. Am 20. Februar 2010 wurde die Bundesvereinigung Freie Wähler gegründet. Seitdem folgten weitere Ableger der Freien Wähler auf Landesebene.

Im März 2021 konnten die Freien Wähler mit 5,4 Prozent auch in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen. Als Kleinpartei trat auch bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 an. Mit über einer Million Stimmen verbuchte sie 2,9 Prozent der Erststimmen und 2,4 Prozent der Zweitstimmen. In Brandenburg sitzen die „Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler“ im Landtag. Sie gehören nicht zur Bundesvereinigung der Partei, kooperieren aber mit ihr.

Freie Wähler: Für was steht Aiwangers Partei?

Die Partei versteht sich als „Anti-Establishment-Partei“ nah an den Bürgern und bezeichnet sich selbst ursprünglich als „bürgerlich-liberal“ - zwischenzeitlich versuchte sie mit einem Adenauer-Verwandten den Sprung auf die größere Bühne. Die Freien Wähler wurden aber teils aber auch schon oft als rechtsoffen kritisiert, insbesondere bei Themen wie Corona und der Impfpolitik.

Auch beim Thema Asylpolitik will die Partei „strengere Kontrollen“ und spricht von einem „unkontrollierten Zustrom von Flüchtlingen“. Die Partei wurde 2018 stark kritisiert, weil Aiwanger angekündigt hatte, auch mit der AfD im Bayerischen Landtag konstruktiv zusammenarbeiten zu wollen. „Ich will mit jeder Partei reden“, sagte der Parteichef damals.

Nun will die Partei in Bayern die jährliche Aufstockung der Polizeistellen in Bayern bis 2029 verlängern, „um Sicherheit in allen Belangen zu gewährleisten“. Zudem sehe sie eine große Notwendigkeit darin, alle Blaulichtorganisationen zu vernetzen und dezentrale Katastrophenschutzlager auszubauen.

Auch Bayern als Industriestandort ist den Freien Wählern ein erklärtes Anliegen. Aiwanger ist schließlich auch Söders Wirtschaftsminister. „Es darf zu keiner Form der Deindustrialisierung kommen, stattdessen muss der Freistaat als Standort für Technologie und Forschung gestärkt werden. Ergänzend dazu ist uns besonders wichtig, regionale Wertschöpfung und Wirtschaftskreise zu fördern und den Mittelstand Bayerns zu unterstützen“, heißt es im Wahlprogramm der Partei. Punkte wie die Energiewende und die medizinische Versorgung spielen in ihrem Wahlprogramm eine wichtige Rolle. Beim Thema Windkraft gingen die Freien Wähler auch schon auf Konfrontation mit der CSU.

Bayern-Wahlen: CSU bleibt in Umfrage stärkste Kraft

Für 2023 hofft die Partei, weiter in Bayern mit der CSU zu regieren und sogar einen Teil der Stimmen von Söders Partei zu übernehmen. Anfang 2023 taxierten Umfragen die CSU zwischen 40 und 42 Prozent. Zweitstärkste Kraft dürften die Grünen sein - mit 16 bis 19 Prozent, hinter denen SPD, Freie Wähler und AfD um die drittmeisten Stimmen kämpfen. Den Umfragen zufolge liegen sie alle zwischen neun und elf Prozent. Ein offenes Geheimnis ist aber, dass Aiwanger und Kollegen Söders Wunschpartner sind.

Angesichts der Erfolge von Parteikolleginnen und Kollegen in den benachbarten Bundesländern Bayern und Rheinland-Pfalz wollen die hessischen Freien Wähler in diesem Herbst erstmals auch den Sprung in den hessischen Landtag schaffen. Nach Angaben des Landesvorsitzenden Engin Eroglu kandidieren die Freien Wähler zum ersten Mal in allen 55 hessischen Wahlkreisen mit einer Direktkandidatur. Bei der Hessen-Wahl im Jahr 2018 waren es noch 44 Wahlkreise. (yec)