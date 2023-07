Verhandlungserfolg zwischen Türkei und Ukraine lässt den Kreml schäumen

Von: Nadja Zinsmeister

Dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist eine Vereinbarung mit der Türkei gelungen, ukrainische Kämpfer freizulassen. Der Kreml ist außer sich.

Kiew/Ankara – Trotz Vereinbarungen zwischen Russland und der Türkei hat es der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geschafft, hochrangige ukrainische Offiziere aus der Türkei heimzubringen. Die Freilassung der Azovstal-Kämpfer und ihre Rückkehr in die Ukraine sorgt dabei vor allem im Kreml für Aufruhr. Die russische Regierung sieht darin einen groben Verstoß Erdogans.

„Nach Hause“, schrieb Selenskyj am Samstag (8. Juli) zu einem Foto auf seinem Telegram-Kanal, das ihn im Flugzeug zusammen mit drei Kommandeuren des Regiments „Asow“, dem Chef der Marineinfanteriebrigade 36, Serhij Wolynsk und dem Kommandeur der 12. Brigade der Nationalgarde, Denys Schlehu, zeigt. Insgesamt wurden fünf ukrainische Kommandeure aus der Türkei freigelassen. Der ukrainische Präsident war für einen offiziellen Besuch und Treffen mit seinem Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in die Türkei gereist.

Selenskyj umarmt den Kommandeur des Asow-Regiments, Oberstleutnant Denys Prokopenko, nach seiner Freilassung. © IMAGO/Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Türkei lässt ukrainische Kriegsgefangene frei: Welche Bedeutung haben sie für Russland?

Die Männer waren seit Beginn des Ukraine-Kriegs an der Verteidigung des Stahlwerks Azovstal in Mariupol beteiligt, das monatelang umkämpft war. Russische Truppen gelang schließlich die Stadt einzunehmen, doch am Ende hatten sich noch mehrere tausend ukrainische Soldaten, darunter auch Kämpfer des nationalistischen Asow-Regiments, im Stahlwerk Azovstal verschanzt. Der Kreml hatte vor allem das nationalistische Asow-Regiment immer wieder als Rechtfertigung für den Krieg gegen die Ukraine genutzt und behauptet, das Land von „Nazis“ und „Faschisten“ zu „befreien“ zu müssen.

Nach der Eroberung von Azovstal kamen die Männer zunächst in russische Gefangenschaft, wurden dann aber in einem Gefangenenaustausch mit der Ukraine an die Türkei ausgeliefert. Dort sollten sie nach einer Vereinbarung zwischen Moskau und Ankara eigentlich bis zum Ende des Krieges bleiben. Nun gab die ukrainische Präsidialadministration aber bekannt, dass es „Verhandlungen mit der türkischen Seite“ gegeben habe. Demnach durften die Kämpfer in die Ukraine zurückkehren, wurden von Selenskyj sogar am Flughafen von Istanbul empfangen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begrüßt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 7. Juli in Istanbul. © IMAGO/Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Verhandlungserfolg zwischen Türkei und Ukraine: So reagiert Putin

Die russische Regierung kritisierte die Verhandlungen zwischen der Türkei und der Ukraine scharf. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Rückholung der ukrainischen Soldaten als „direkten Verstoß gegen bestehende Vereinbarungen“ sowohl von türkischer als auch von ukrainischer Seite. Eine Befreiung des Asow-Kommandeure habe die Bedingung gehabt, dass der Krieg vorbei ist. Peskow spekulierte, dass die Nato großen Druck auf Ankara ausgeübt hat, um die Kämpfer trotzdem freizulassen. Das Ziel sei seiner Vermutung nach gewesen, dass Selenskyj vor dem Nato-Gipfel und angesichts der „Niederlagen bei der Gegenoffensive“ einen Erfolg vorweisen kann.

Laut der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) äußerten auch mehrere russische Militär-Blogger Kritik an der Aktion. Ein Blogger schrieb dem ISW zufolge, Russland hätte der Türkei nicht vertrauen dürfen, dass diese sich an die Abmachung um die ausgelieferten Azovstal-Kämpfer halte, da sie ein „historischer Feind“ sei. Ein anderer merkte hingegen an, dass die Übergabe der Azovstal-Kommandeure Moskaus Ziel untergrabe, die Ukraine zu „entnazifizieren“. Der russische Vize-Botschafter in der UN, Dmitry Polyanskiy, schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter über die Türkei: „Ein weiteres Land, dem man nicht vertrauen kann.“ (nz/dpa)