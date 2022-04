Freude und Erleichterung über Macrons Wiederwahl

Der französische Präsident Emmanuel Macron wird wiedergewählt © Siavosh Hosseini / IMAGO

Erleichterung bei Außenpolitiker Armin Laschet über die Wiederwahl des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Berlin - Angesprochen unter anderem auf die vielen Stimmen für die Rechte Marine Le Pen, französische Juristin und Politikerin, sagte der CDU-Politiker am Montag im ARD-«Morgenmagazin», überwiegend sei die Erleichterung gewesen, «denn diese Wahl war wichtiger für Europa, für die Außenpolitik als die deutsche Bundestagswahl». Bei letzterer habe es viel Übereinstimmung der Kandidaten in der Europapolitik gegeben. «In Frankreich stand alles auf der Kippe. Wenn Le Pen gewonnen hätte, wäre das ein anderes Europa gewesen.»

Laschet forderte mit Blick auf Macron und die künftige Politik Deutschlands: «Wir sollten jetzt auf ihn positiv reagieren. Wir sollten jetzt den Moment nutzen, einen neuen Schub in die deutsch-französischen und in die europäischen Beziehungen zu geben. Jetzt könnten wir die politische Union, auch die Sicherheitsunion neu begründen.»

SPD-Vorsitzende Saskia Esken sieht Macrons Wiederwahl als wichtiges Zeichen für Europa

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat sich erfreut über die Wiederwahl Emmanuel Macrons zum französischen Präsidenten gezeigt. Diese sei in Zeiten eines Krieges in Europa und der Bedrohung der Demokratie ein wichtiges Zeichen für die Stabilität und die Handlungsfähigkeit Europas, sagte Esken am Montagmorgen dem Deutschlandfunk. Zugleich zeigte sie sich aber auch besorgt über das Abschneiden der Nationalistin und Europaskeptikerin Marine Le Pen bei der Stichwahl am Sonntag. «Ganz Europa hat die Aufgabe, auch diesen Tendenzen entgegenzuwirken, auch dafür zu sorgen, dass Menschen sich von der Politik stärker wahrgenommen fühlen, als es derzeit offenbar an vielen Stellen der Fall ist.»

Macron hatte bei der Stichwahl am Sonntag nach vorläufigen Zahlen klar vor Le Pen gelegen. Diese hat ihr Ergebnis im Vergleich zur Abstimmung von vor fünf Jahren allerdings deutlich verbessert. (dpa)