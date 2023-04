Fridays for Future kritisiert Straßenkleber: Letzte Generation wird zur Gefahr für die Klimabewegung

Von: Georg Anastasiadis

Die Protesaktionen der Letzten Generation werden jetzt sebst den Klimakämpfern von „Fridays for Future“ zu radikdal. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur. © Paul Zinken/dpa/Klas Haag

Die Klimakleber kündigen weitere radikale Groß-Aktionen an. Doch selbst den Klimakämpfern von „Fridays for Future“ geht der Krawall der „Letzten Generation“ jetzt zu weit. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Jetzt reißt auch den Klimakämpfern von „Fridays for Future“ der Geduldsfaden mit den Aktivisten der „Letzten Generation“: Die erforderlichen gesamtgesellschaftlichen Lösungen zur Bewältigung der Klimakrise finde man nicht, indem man Menschen im Alltag gegeneinander aufbringe, warnen die Verantwortlichen von FFF. Das Fass zum Überlaufen brachten die jüngsten Sperrungen der Hamburger Elbbrücken durch die Klimakleber. Der Protest treffe Pendler und Pendlerinnen, die es sich „nicht leisten könnten, in der Hamburger Innenstadt zu wohnen“, fügte eine Sprecherin spitz an – das dürfte die Opfer der Sperrungen wohl von vielen ihrer Verursacher unterscheiden. Eine Gemeinheit waren die Straßenblockaden kurz vor Ostern aber nicht nur für Pendler, sondern auch für die, die auf dem Weg in den Osterurlaub waren. Als nächstes wollen die Klimakleber Berlin (noch ein bisschen mehr) lahmlegen.

Radikalisierung der „Letzten Generation“ wird zu ernster Bedrohung für Klimabewegung

Die zunehmende Radikalisierung der „Letzten Generation“, die drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz, auch manche indiskutablen Gerichtsauftritte, etwa in Frankfurt, in denen Aktivisten der „Letzten Generation“ den Staat lächerlich zu machen versuchten und seine Gerichte als „ekelhafte Scheißmaschinen“ bezeichneten, sind zu einer ernsthaften Bedrohung für die Klimabewegung geworden. Egal wie man zu Fridays for Future steht: Die Bewegung hat durch ihren friedlichen Protest viel Renommee und Macht erworben; beides gerät durch die erpresserischen Aktionen von Radikalen in Gefahr und droht einer „Klimamüdigkeit“ in Teilen der Bevölkerung zum Opfer zu fallen. Es ist gut, dass sich der seriöse Teil der Klimabewegungen von den Krawallmachern distanziert. Dasselbe würde man sich auch von manchen Künstlern und Intellektuellen wünschen, die es noch immer schick finden, Aktivisten zu applaudieren, die vor allem kleinen Leuten das Leben schwermachen.

Georg Anastasiadis