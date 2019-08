Klimaschützer von „Fridays for Future“ bleibt auf 70.000 Euro sitzen - „Ich wurde verarscht“

Genau! Am erbärmlichsten sind die Kommentare der Leute, die Greta und ihrer erfolgreichen Fridays-for-Future-Bewegung mit meist haarsträubend peinlichen Argumenten und Beispielen u.a. fehlendes Wissen, fehlende Berechtigung, unlautere Motive, Schuleschwänzen, kein Streikrecht, mangelnde Glaubwürdigkeit, Antifa-Slogans etc. unterstellen. Die tatsächliche Agenda dieser erbärmlichen Leute aber ist die Leugnung des menschengemachten Klimawandels. Und das sind nicht wenige!

Feiglinge, wieso bekennt Ihr Euch nicht offen dazu, die aktuellen Erkenntnisse der Klimawissenschaften in Zweifel zu ziehen - egal was die unverrückbaren Gesetzmäßigkeiten der Naturwissenschaften ergeben?

Warum bekennt Ihr Euch nicht dazu, dass Ihr die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder aufs Spiel setzt?

Dankbar können wir sein, dass Ihr Euch aufgrund Eures fortgeschrittenen Alters nicht mehr zum Sprachrohr der jungen Generation aufschwingen könnt!