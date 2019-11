Fridays for Future plant globalen Streiktag - an Black Friday

#NeustartKlima: Die globale Fridays for Future-Bewegung ruft am 29. November zum Streik auf. Einen Tag vorher ruft das Europaparlament den Klimanotfall aus. Der Ticker.

13.20 Uhr:Mehr als 500 Orten werden voraussichtlich am globalen Aktionstag teilnehmen. Erwartet würden Hunderttausende Teilnehmer, sagte „Fridays for Future“-Mitorganisatorin Carla Reemtsma am Donnerstag. Mit den größten Demonstrationen werde in Berlin, Hamburg und Köln gerechnet. Weltweit seien Aktionen in 150 Staaten geplant.

Klimaprotest an Black Friday

InFrankfurt ist eine Blockade der Einkaufsstraße Zeil geplant. Man werde dort am globalen Aktionstag am 29. November, „kreative Aktionen mit blockierendem Charakter“ auf die Beine stellen, sagte Dominik Ullrich von der Frankfurter Ortsgruppe der Klimaprotestbewegung während einer Pressekonferenz bei der Senckenberg-Gesellschaft. Dabei wolle man sich auch Protestformen bedienen, die während der aktuellen Sozialproteste in Chile benutzt würden, ergänzte Ullrichs Mitstreiter Asuka Kähler.

Mit den Protesten am sogenannten Black Friday, an dem viele Einzelhändler mittlerweile ihr Weihnachtsgeschäft einläuten, wollen die Fridays for Future Unternehmen und Konzerne an ihre Verantwortung für den Klimawandel erinnern.

11.15 Uhr: „Lächerliches Klimapaket, Einbruch der Windkraft, gestoppter Kohleausstieg: Die GroKo hat sich in diesem Jahr vom 1,5-Grad-Ziel verabschiedet. Am 29.11. bin ich deswegen mit @FridayForFuture für den #NeustartKlima laut!“ - so lautet der Aufruf auf der FFF-Homepage.

Update, 28. November, 12.00 Uhr: Einen Tag vor der weltweiten Klimastreiktag von Fridays for Future hat das Europaparlament den Klimanotfall ausgerufen. In der in Straßburg verabschiedeten Resolution fordert die EU-Kommission die Mitgliedstaaten und alle globalen Akteure auf, „umgehend die konkreten Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um diese Bedrohung zu bekämpfen und einzudämmen, bevor es zu spät ist“.

Für die Entschließung stimmten 429 EU-Abgeordnete, 225 votierten dagegen, 19 enthielten sich. Vor der Verabschiedung hatte es eine Diskussion darüber gegeben, ob mit der Resolution der „Klimanotstand“ (emergency) oder der „Klimanotfall“ (urgency) ausgerufen werden soll. Die Abgeordneten entschieden sich für den Klimanotfall.

Klimanotfall ausgerufen - einen Tag vor globalem Klimastreiktag

Die Resolution hat primär symbolischen Charakter und soll Druck aufbauen, damit Gesetze zur Bekämpfung des Klimawandels auf den Weg gebracht werden. Das Parlament fordert in der Resolution zudem, dass bei Gesetzesvorschlägen und dem Haushalt geprüft wird, ob sie dem Klima und der biologischen Vielfalt nicht schaden und im Einklang mit dem Ziel stehen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Usprungsmeldung

Die Klimaschutz-Bewegung Fridays For Future hat zu einem neuen globalen Klimastreiktag am 29. November aufgerufen. Aktivisten aus mehr als hundert Städten hätten bereits Aktionen angekündigt, berichtet das Bündnis. Neben klassischen Streiks solle es auch „kreative Proteste“ geben. Der Aktionstag findet damit direkt vor Beginn der Weltklimakonferenz in Chile (vom 2. bis 13. Dezember) statt.

Unterdessen rechnen die Aktivisten in einem offenen Brief mit den Klimaschutzplänen der Bundesregierung ab. Das geplante Klimapaket sei „eine politische Bankrotterklärung“, verdiene seinen Namen nicht und müsse „grundlegend“ überarbeitet werden, fordert die Bewegung.

Fridays for Future kritisieren Klimapaket der Bundesregierung

Mit ihren Plänen ignoriere die Bundesregierung auch Deutschlands internationale Verpflichtungen, schreibt Fridays for Future. „Aufgrund historischer Emissionen geht es hierbei nicht nur um eine Vorreiterrolle, sondern auch um Klimagerechtigkeit - an der Möglichkeit, hier ein Zeichen zu setzen, sind sie kläglich gescheitert“, kritisieren die Aktivisten. Sie sehen „die Handlungsfähigkeit ihrer Bundesregierung beim Klimaschutz nicht mehr gegeben“.

Zugleich erinnern die Umweltschützer die große Koalition an den jüngsten Massenprotest von 1,4 Millionen Demonstranten in Deutschland. „Zwar behaupten Sie inzwischen, Fridays For Future hätte Sie aufgerüttelt, doch angesichts dieses lächerlichen Maßnahmenpakets befinden Sie sich offenbar weiterhin im politischen Tiefschlaf“, schreiben die Aktivisten. (FR)