Friedensprozess: Gipfeltreffen in Teheran erwirkt positive Ergebnisse

Der iranische Präsident Raisi während des trilateralen Gipfels zu Syrien in Teheran. © IMAGO/Iranian Presidency

Syriens Außenminister ist erfreut über die Ergebnissen des Gipfeltreffens in Teheran.

Teheran/Damaskus - Syriens Außenminister hat sich mit den Ergebnissen des Gipfeltreffens in Teheran zufrieden gezeigt. «Wir sind zufrieden mit den Bemühungen der Freunde Syriens im Iran, die sich um eine ausgewogene Erklärung bemüht haben, in der die Unabhängigkeit und Souveränität Syriens betont wird», sagte Außenminister Faisal al-Mikdad am Mittwoch im Beisein seines iranischen Kollegen Hussein Amirabdollahian in Teheran, wie die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete.

Russland, die Türkei und der Iran hatten sich am Dienstag nach einem Dreiergipfel in Teheran in einer Abschlusserklärung darauf verständigt, die territoriale Integrität Syriens zu wahren und Terrorismus zu bekämpfen. Man strebe eine diplomatische Lösung für den Konflikt in dem Bürgerkriegsland an. Am Mittwoch forderten beide Außenminister von der Türkei erneut, nicht in Nordsyrien einzumarschieren.

Bereits in der Vergangenheit hatten die drei Staaten im Astana-Format über die Zukunft Syriens verhandelt. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung, die Türkei wiederum ist mit der Opposition verbündet. Ankara kündigt seit Wochen eine neue Offensive in Nordsyrien an und hält als Resultat vergangener militärischer Eingriffe Gebiete im Norden besetzt. Russland und der Iran hatten die Türkei jüngst vor einer Militäraktion gewarnt. (dpa)