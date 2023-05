Friedlicher 1. Mai - Video von aggressiven Polizisten

Teilen

Ein Demonstrant rennt vor einem Polizisten davon. Unter dem Motto „Revolutionärer 1. Mai“ hatten linke und linksradikale Gruppen zu einer Demonstration am Tag der Arbeit aufgerufen. © Hannes P. Albert/dpa

Vor der traditionellen Demonstration am 1. Mai in Berlin ist die Anspannung immer groß. Diesmal verläuft alles „erstaunlich friedlich“. Doch ein Video über aggressive Polizisten sorgt für Gesprächsstoff.

Berlin - Nach einem gewaltfreien Verlauf der 1. Mai-Demonstration in Berlin gibt es Debatten über das aggressive Auftreten von Polizisten gegenüber feiernden Menschen in Kreuzberg. Eine zehn Sekunden lange Videosequenz zeigt, wie Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern am späten Abend die Menschen von der Oranienstraße vertreiben wollen, um die Straße wieder für den Autoverkehr frei zu machen. Ohne weiteren Anlass sprühen sie dabei Pfefferspray auf friedlich am Straßenrand stehende Menschen, stoßen einen betrunkenen Mann brutal auf den Boden, schubsen andere Menschen weg.

Unter dem Motto „Revolutionärer 1. Mai“ haben linke und linksradikale Gruppen am Tag der Arbeit zu einer Demonstration aufgerufen. © Kay Nietfeld/dpa

Mehrfach lief die Polizeieinheit mit Schlagstöcken und Pfeffersprayflaschen in den Händen die Straße höchst aggressiv auf und ab. Polizisten besprühten Menschen und stießen sie von der Straße, der Polizeiführer schrie immer wieder: „Runter von der Straße, runter von der Straße.“ Erst durch dieses Auftreten wurde die Stimmung, die zuvor entspannt war, wieder aufgeheizt. Es kam zu Sprechchören gegen die Polizei, später warfen Menschen auch ein oder zwei Flaschen in Richtung von Polizisten.

Die Polizei will sich später äußern

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verteidigte den Einsatz: „Sich aber jetzt schon davon ein Bild machen zu können, ist anmaßend, weil niemand sieht, was vorher war und in welchem Kontext sich die Kollegen zu den Maßnahmen entschieden haben.“ Die Berliner Polizei wollte sich später äußern.

Insgesamt blieb die Polizei am Dienstag bei ihrem Fazit von einem „erstaunlich friedlichen“ Verlauf der früher oft krawallträchtigen Demonstration. Bei der Demonstration mit rund 12.000 Teilnehmern und danach gab es keine Gewaltausbrüche.

In der Nacht hatte die Polizei neun Festnahmen gemeldet. Die GdP sprach von 70 Festnahmen und 9 verletzten Polizisten. Die endgültigen Zahlen wollten der neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU), Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik in einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Senats vorstellen.

Der Einsatz soll heute auch Thema im neuen Berliner Senat sein. Der neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) wollen in der Senats-Pressekonferenz eine Auswertung vorstellen. dpa