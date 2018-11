Blackrock-Insider packt aus über Gehalt von Friedrich Merz und dessen Arbeitszeiten

Aus allen Rohren wird von Seiten der Merkel-getreuen "Weiter-so-Aktivisten" auf den Gegenkandidaten Merz geschossen. Nichts ist dazu zu billig - und wo der Deutsche ganz besonders hellhörig wird - beim lieben Geld. Da ist der Neid besonders groß. Vom "Genossen der Bosse", der sich nach Kanzlerschaft in Putin-Russland verdingt hat, Der Ex-Kanzler sitzt im Aufsichtsrat des russischen Energieriesen Rosneft. Das Gehalt soll sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Es ist nicht der erste Job des Altkanzlers in der Privatwirtschaft. Erneut entzündet sich daran Kritik - schließlich erhält Schröder daneben noch Geld aus der Staatskasse. Zum Beispiel für ein Büro in Berlin. Schröder erhält mehr als halbe Million Euro für Altkanzler-Büro, Mitarbeiter, Gehalt: Ex-Regierungschefs stehen auch nach der Amtszeit Privilegien zu. 561.000 Euro sind es etwa bei Altkanzler Schröder für Angestellte in Berlin.

Oder auch von unseren diversen Alt-Bundespräsidenten redet keiner (mehr).Z.B. Wulff, dem seine 240.000 Euro Ehrensold nicht reichen, so dass er sich als Prokurist für eine türkische Modefirma "betätigt". Oder Gauck, bei dem die Personalkosten (weiterhin) für seine vier Büromitarbeiter und seinen persönlichen Fahrer mit 385.000 Euro im Jahr zu Buche schlagen – zusätzlich zum Ehrensold des Ex-Bundespräsidenten von rund 250.000 Euro.

Das Bundespräsidialamt hat jetzt erstmals genaue Zahlen veröffentlicht, was die drei noch lebenden Versorgungsempfänger Köhler, Gauck und Wulff kosten: Zuletzt, im Jahr 2017, waren es exakt 1.541.643,45 Euro. Rund 407.000 Euro gingen für die „Ehrensold“ genannten Ruhebezüge drauf (Tagesspiegel, 17.10.18)

Man vergleiche hierzu auch die höchst fragwürdige Selbstbedienungsmentalität der EU-Bonzen und nicht zuletzt die (gemessen an den nationalen Niveaus) weit überhöhten Gehälter sowie die unsäglich großzügigen steuerfreien Extras! Etwa am Beispiel Martin Schulz, eines vormals kleinen Buchhändler aus Würselen ohne richtigen Schulabschluss - und der EU sei Dank - späteren Multimillionärs:

1. Über 99.000 EUR jährliches Brutto-Grundgehalt, macht rund 60.000 EUR netto.

2. „Allgemeine Kostenpauschale“ von über 51.500 EUR netto pro Jahr

3. „Residenzzulage“ in Höhe von ca. 44.000 EUR netto pro Jahr

4. „Repräsentationszulage“ in Höhe von über 17.000 EUR netto pro Jahr

5. Sitzungspauschale von 304 EUR pro Tag an 365 Tagen im Jahr, macht ca. netto 111.000 EUR pro Jahr.