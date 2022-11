Wirbel um TV-Bericht: ARD gibt Manipulation an Merz-Kritik zu - CDU über „Geisterfahrt“ erbost

Von: Patrick Freiwah

Nicht nur Thema bei den Grünen: der reiche CDU-Chef Friedrich Merz und seine „Lebenswirklichkeit“. © IMAGO/Christian Spicker

Betreibt der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz eine Politik für das deutsche Bürgertum? Die Grünen sind skeptisch - und die ARD greift bei einem TV-Bericht zu drastischen Mitteln.

Berlin/München - Sogar gegenüber einem „normalen Bundestagsabgeordneten“ ist Friedrich Merz wohlhabend. Das sorgt bei politischen Gegnern regelmäßig für Kritik. In einer Rede im Bundestag ergriff nun die Grünen-Fraktionvorsitzende Britta Haßelmann das Wort und attackierte den CDU-Chef scharf. Es ging um das Thema Bürgergeld.

Aufgegriffen wurde die Rede (13. November) von der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Die ARD muss nun jedoch zurückrudern und sieht sich im Internet selbst Kritik ausgesetzt. Als die Vorsitzende der Bundestagsfraktion über die „Lebenswirklichkeit“ von Merz erzählte, wählte das TV-Magazin für die Zusammenfassung Mittel, die nach Meinung Vieler weiter am Qualitätsanspruch der Öffentlich-Rechtlichen rütteln.

Bürgergeld-Debatte: Haßelmann kritisiert Merz - ARD schneidet Lacher rein

Vermutlich um dem Inhalt mehr Aussagekraft zu verleihen, spielte die ARD das Bild eines lachenden Merz ein, der an der Seite von Parteifreund Thorsten Frei hämisch grinst. Das Problem: In Wirklichkeit war die gezeigte Szene nicht die Reaktion auf Haßelmanns Worte, vielmehr sollten die Eindrücke den CDU-Vorsitzenden mutmaßlich in ein schlechteres Licht rücken. Im TV-Sender Phoenix wurde die Bundestagsrede übertragen - und dort hat eine derartige Reaktion von Merz schlichtweg nicht stattgefunden.

Naturgemäß reagiert die Union erbost, um den Parteichef in Schutz zu nehmen. Merz-Fraktionskollege Frei lässt gegenüber Bild.de wissen: „Durch den unpassenden und unseriösen Zusammenschnitt von Fotos und Filmausschnitten trägt Journalismus nicht zur Aufklärung bei, sondern fördert die Polarisierung der Gesellschaft!“. Mit Hermann Gröhe zeigt sich ein weiterer CDU-Parteifreund des 67-Jährigen erbost - und spricht von einer „Geisterfahrt“ der ARD.

Friedrich Merz und seine „Lebenswirklichkeit“ - ARD gibt Manipulation zu

Worum ging es in der Rede von Haßelmann eigentlich? Friedrich Merz, der sich öffentlich mal der „Mittelklasse“ zugehörig fühlte, ist in Wirklichkeit wohlhabend und sorgte vor einigen Wochen auch bei der pompösen Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner für Aufsehen, weil er mit dem Privatjet nach Sylt reiste. „Jemand mit so einer Lebenswirklichkeit kann sich nicht in die Rolle einer alleinerziehenden Mutter hineinversetzen“, lautet Haßelmanns These in Bezug auf das geplante Bürgergeld und Anmerkungen von Merz, es würde Betrug leichter machen und nicht genug Anreize zum Arbeiten setzen.

Die ARD selbst hat sich mittlerweile zu dem Vorfall geäußert – und die Manipulation zugegeben. „Im Bericht aus Berlin vom 13.1.2022 wurde im Beitrag über den Streit um das Bürgergeld ein falsches Bild eingesetzt. Wir bitten dafür um Entschuldigung und werden das Bild im Beitrag korrigieren und ihn neu in der Mediathek hochladen“, lässt der Sender wissen – inklusive Datumsfehler. Kritik gibt es für die ARD auch aufgrund des Statements – User fordern stattdessen, eine Richtigstellung müsse auch im TV erfolgen, weil im Internet viele ältere Bürger gar nicht oder kaum erreichbar seien. (PF)