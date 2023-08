Enttäuscht vom einstigen Hardliner? CDU-Basis scheint sich von Merz anzuwenden

Von: Stephanie Munk

Friedrich Merz galt lange als Liebling der CDU-Basis. Doch eine aktuelle Umfrage zeichnet ein anderes Bild. Interne Kritiker suchen nach Erklärungen.

Berlin – CDU-Chef Friedrich Merz schafft es derzeit nicht aus den Negativ-Schlagzeilen: Nach dem parteiinternen Streit um seine Aussagen zur AfD gab es jüngst eine Umfrage-Klatsche für ihn: Merz scheint jetzt auch die Unterstützung der CDU-Basis zu entgleiten.

Bei der Insa-Umfrage wurde speziell die Stimmung unter CDU-Anhängern untersucht. Das Ergebnis: Nur 20 Prozent der Union-Wähler wollen Merz ihn als Kanzlerkandidat. 39 Prozent dagegen plädieren für Markus Söder (CSU), 29 Prozent für Hendrik Wüst.

Merz in CDU-Führung schon lange umstritten - Bröckelt jetzt Unterstützung der Basis?

Für Merz muss das ein Alarmsignal sein. Zwar ist der Jurist innerhalb der Führungsriege der CDU schon lange umstritten. Merz, seit 1989 in der Politik, hat mit vielen von ihnen aus früheren Tagen noch eine Rechnung offen. Doch auf die Unterstützung der Basis konnte der Sauerländer bisher zählen. Im Dezember 2021 waren es die CDU- und CSU-Mitglieder, die Merz als Parteichef haben wollten: Bei der damaligen Mitgliederbefragung gewann er mit 62,1 Prozent der Stimmen gegen Helge Braun und Norbert Röttgen.

Merz konnte damals wohl unter anderem mit seinem Image als konservativer Hardliner überzeugen. Viele versprachen sich unter ihm einen deutlichen Kontrast zur langjährigen Parteichefin Angela Merkel, deren Kurs der Mitte Merz oft harsch kritisiert hatte.

Doch gerade, dass er dieses konservative Profil nicht konsequent durchzog, wird Merz jetzt wohl zusehends zum Verhängnis an der Basis. So lautet zumindest die Einschätzung von Andreas Rödder, Leiter der Grundwerte-Kommission der CDU. Merz habe sich zu sehr bemüht, es allen Strömungen und Flügel der CDU/CSU recht zu machen, sagte dieser zur Welt. Unter seinen einstigen Anhängern breite sich daher Ernüchterung aus. Viele seien von Merz enttäuscht.

Merz‘ Aussagen zur AfD könnte CDU-Basis sauer aufstoßen

Andere wiederum mag er durch seine jüngsten Aussagen zu einer möglichen Kooperation mit der AfD auf lokaler Ebene verprellt haben. Denn die aktuelle Insa-Umfrage bracht auch zutage, dass eine absolute Mehrheit der Unionswähler eine Zusammenarbeit der AfD auf kommunaler Ebene strikt ablehnt. Merz hatte nach seinem umstrittenen ZDF-Sommerinterview zwar versucht, seine Aussagen geradezurücken und betont, dass er eine Kooperation mit der AfD ablehne. Doch um die Diskussion wieder einzufangen, war das wohl zu spät.

Hinzu kommt, dass Merz‘ geplante Neuausrichtung der CDU noch in der Mache ist. Laut Plan soll das neue Grundsatzprogramm im ersten Halbjahr 2024 verabschiedet werden. So lange sind die Wähler im Unklaren, wofür die Union künftig genau stehen will. Zwar betonte Merz vergangene Woche, die „inhaltliche Erneuerung“ der CDU schreite „gut voran“. Doch zwei anonyme Top-Männer aus der CDU kritisierten gegenüber Welt, dass der Partei die Zeit dafür davonlaufe.

Merz als Kanzlerkandidat böte Grünen und linken Parteien mehr Angriffsfläche

Ein anderer anonymer Parteivertreter sagte dem Blatt, dass die Parteibasis bei der Wahl ihres Lieblings-Kanzlerkandidaten zunehmend die Erfolgsaussichten der Bewerber miteinberechne. Und im Vergleich zu Söder und Wüst würden viele Merz‘ Chancen schlechter einschätzen. Der Grund: Grüne und SPD hätten bei dem Ex-Aufsichtsratsvorsitzenden von „Black Rock“ weitaus mehr Angriffsfläche.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst dagegen führt in seinem Bundesland recht erfolgreich eine Regierungskoalition mit den Grünen an und mahnte jüngst, die Union solle den Merkel-Kurs der Mitte nicht komplett verlassen. Söder galt zuletzt zwar als erbitterter Grünen-Kritiker, machte zuletzt aber anders als Merz zumindest nicht durch kommunikative Patzer von sich Reden.

Söder punktet mit klarer Kante gegen AfD

Zudem zeigte Söder in Sachen Zusammenarbeit mit der AfD klare Kante, indem er sie kategorisch auf allen Ebenen ausschloss. Und dass die Zustimmungswerte für die AfD in Bayern, wo Söder regiert, derzeit niedriger ausfallen als im Rest der Republik, dürfte ihm ebenfalls zugutekommen. (smu)