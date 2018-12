Friedrich Merz hat in einem ersten Interview nach seiner knappen Niederlage in der Wahl um den CDU-Vorsitz seine Bereitschaft bekräftigt, gänzlich in die Politik zurückzukehren.

„Ich habe mein Angebot noch einmal erneuert, wirklich mit ganzer Kraft in die Politik zu gehen und dafür auch meine bisherige berufliche Tätigkeit aufzugeben“, sagte Merz der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (F.A.Z.) vom Mittwoch. Für den Vorstand wollte er nach seiner Wahl-Niederlage gegen Annegret Kramp-Karrenbauer nicht kandidieren, weil „die Besetzung des Präsidiums ist immer eine fein austarierte Konstruktion, bei der die Interessen unterschiedlicher Landesverbände berücksichtigt werden“.

Friedrich Merz: Für Ministeramt würde er alles aufgeben - jetzt liegt es an Merkel

Merz bestätigte, mit der neuen CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer darüber gesprochen zu haben, wie eine Einbindung seiner Person in die CDU möglich wäre. Es sei ein „sehr gutes, vertrauensvolles“ Gespräch gewesen, über dessen Inhalt jedoch Vertraulichkeit vereinbart worden sei. „Dabei bleibt es.“ Man sei aber übereingekommen, „dass wir uns Ende Januar oder Anfang Februar erneut sehen und dann im Lichte der Entwicklungen miteinander sprechen“.

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, ein Amt als Bundesminister zu übernehmen, antwortete er: „Ein solches Amt würde ich mir aufgrund meiner Erfahrungen in Wirtschaft und Politik zutrauen. Dies liegt aber nicht in meiner Hand, sondern das ist Sache der Kanzlerin. Wir werden nach dem erneuten Gespräch im neuen Jahr weitersehen.“ Tatsächlich gab es bereits Spekulationen, ob Merz ein Ministeramt in Angela Merkels Kabinett erhalten könnte, schließlich droht ohnehin eine größere Rochade. SPD-Justizministerin Katarina Barley geht wohl nach Brüssel und Innenminister Horst Seehofer (CSU) wackelt bereits seit längerer Zeit.

Indirekt gab er auch zu, mit dem Gedanken Kanzler zu werden gespielt zu haben. „Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, ob ich es mir zutraue, Parteivorsitzender zu werden. Und ich habe diese Frage mit Ja beantwortet. Alle anderen Fragen, die sich daraus möglicherweise ergeben hätten, hätte ich mir dann gestellt.“

Merz: „Ein Ergebnis, für das ich mich nicht verstecken muss“

Auch zum Kampf um den CDU-Parteivorsitz äußerte er sich: „Mit etwas Abstand betrachtet: Wenn jemand neun Jahre lang kein politisches Amt innehatte und dann fast die Hälfte der Delegierten hinter sich gebracht hat, dann ist das ein Ergebnis, für das ich mich nicht verstecken muss.“

Hinter Ausreden wie einem zu leisen Mikrofon oder zu heißen Scheinwerfern will er sich nicht verstecken: „Ich kann mit diesen Gerüchten gar nichts anfangen. Der Wettbewerb um den CDU-Vorsitz war fair.“ Merz selbstkritisch: „Aus der Rückschau betrachtet, hätte ich freier sprechen sollen, es lag aber sicher auch an meiner Tagesform, dass die Inhalte nicht optimal rübergekommen sind.“ Vom Inhalt her würde er „sicher heute nichts anderes sagen. Ich habe die Themen genannt, über die wir reden müssen. Sie stecken auch die Rahmenbedingungen ab, mit denen die CDU-Führung in den nächsten Jahren zu tun haben wird“.

Merz: Schäuble hat mich ermuntert zurückzukehren

Auch zum Einfluss Wolfgang Schäubles äußerte sich Merz in der FAZ: „Er gehört zu denen, die mich ermuntert haben, in die Politik zurückzukehren. Aber er war nicht der alleinige Grund dafür, dass ich mich dazu entschieden habe.“ Das Interview von Wolfgang Schäuble in den Tagen vor der Wahl habe ihm eine Menge Unterstützung eingebracht, besonders an der Parteibasis“, so Friedrich Merz.

