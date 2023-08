Russland zieht Wunderpanzer vom Schlachtfeld ab: T14 offenbar nicht mehr im Einsatz

Von: Judith Goetsch

Rückschlag für Putin? Die russische Armee zieht den T-14-Panzer offenbar ab. Der einstige „Wunderpanzer“ wird wohl im Ukraine-Krieg nicht mehr eingesetzt.

Moskau - Als modernster russischer Kampfpanzer sollte der T-14 im Ukraine-Krieg eine entscheidende Rolle spielen, die russische Propaganda betonte häufig seine überlegene Technologie und Effizienz. Eine Besonderheit des modernen Kampfpanzers: Die Besatzung des Panzers im T-14 bedient das Fahrzeug aus einer gepanzerten Kapsel innerhalb der Panzerwanne und ist so im Angriffsfall besser geschützt. Laut Informationen der russischen Nachrichtenagentur TASS soll Russland den Panzertyp t-14 „Armata“ aus der Ukraine nun abgezogen haben.

Putins angebliche Wunderwaffe: Wurde der T-14 überhaupt eingesetzt?

Quellen aus der russischen Verteidigungsindustrie hätten dies gegenüber TASS bestätigt. Die Ankündigung Russlands, den T-14 Armata im Ukraine-Krieg einzusetzen, sorgte für internationale Aufmerksamkeit. Immer wieder kamen aber auch Fragen über die tatsächliche Nutzung auf.

Über den tatsächlichen Einsatz des Panzers gibt es verschiedene, teils widersprüchliche Berichte. Laut russischer Propaganda sind die Panzer zu Testzwecken eingesetzt worden, um zu zeigen, wie sie sich in realen Kampfeinsätzen verhalten würden. Die Nachrichtenseite Gagadget.com berichtet, die Panzer seien nie an der Front gesehen worden. Britische Geheimdienste kommentierten laut einer Recherche des ZDF, die Panzer wären zwar in Vorbereitung auf den Einsatz gewesen, hätten sich allerdings in einem „miserablen Zustand“ befunden. Demnach habe es vor allem Probleme mit Motoren und Wärmebildsystemen gegeben.

Waffen im Ukraine-Krieg: Scheiterte der T-14 wegen westlicher Sanktionen?

Ist der T-14, einst als technologischer Fortschritt gefeiert, nun gescheitert? Trotz anfänglicher Aufregung gibt es um den Einsatz des T-14 „Armata“ im Ukraine-Konflikt offene Fragen. Die Diskrepanz zwischen seinen hochgelobten Fähigkeiten und der tatsächlichen Nutzung wirft die Frage auf, ob der T-14 doch reine russische Propaganda war.

Als Folge von westlichen Sanktionen fehle es Russland an Mikroelektronik, berichtet der Militärblog Wavellroom. Der T-14-Panzer sei um eine wartungsaufwendige Motor-Technologie konstruiert worden, die seine Produktion erschwere. Der T-14 würde außerdem bisher nicht am Band, sondern durch teure Handarbeit produziert. Weitverbreitete Korruption verschärften die Lage zusätzlich, heißt es. Fabriken wie die Volgograd Krasny Oktyabr, die Panzerplatten herstellt, seien bankrottgegangen. Die russische Panzerflotte habe Verluste erlitten. Auch andere Fahrzeuge aus dem „Armata“-Programm würden voraussichtlich nicht mehr weiterentwickelt. (Judith Goetsch)