„Friedhof der US-Panzer“: Russland vernichtet erneut Bradley-Panzer der Ukraine

Von: Franziska Schwarz

Bradley-Schützenpanzer der USA – hier bei einer Übung in Litauen – werden im Ukraine-Krieg in großer Zahl zerstört. © Karolis Kavolelis via www.imago-images.de

Russland soll im Ukraine-Krieg wieder Bradley-Panzer zerstört haben. Russische Quellen verbreiten Videomaterial der Verluste.

Moskau – Russische Quellen haben aktuell Videomaterial von der Zerstörung mehrerer Bradleys im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Die Schützenpanzer sollen an der Kriegsfront an der Ostukraine zertrümmert worden sein. Das berichtet das Military Watch Magazine, allerdings ohne das Filmmaterial zu präsentieren. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben deshalb nicht.

Ukraine-News: Videos über zerstörte Bradley-Tanks aufgetaucht

Die News-Videos über die zerstörten Bradley-Tanks kursieren laut dem Bericht seit dem 22. Juli und sollen nahe Rabotino in der Region Saporischschja aufgenommen worden sein, noch konkreter: etwa 50 Kilometer vom Fluss Dnipro entfernt. Der Dnipro ist in der Region Cherson eine wichtige Frontlinie im Ukraine-Krieg.

Bradley-Verluste im Ukraine-Krieg: „Art der Zerstörung ungewiss“

Laut dem Military Watch Magazine zeigt das Videomaterial eine dicht gedrängte Gruppe von vier schwer beschädigten Bradleys in flachem Gelände. Das Magazin spricht bei der Angelegenheit von einem „Friedhof“ der Bradleys. In dem Clip seien in der Ferne weitere zerstörte ukrainische Panzer zu sehen. „Die vollständige Zusammensetzung der Panzergruppe und die Art und Weise, wie sie zerstört wurde, bleiben ungewiss“, hieß es in dem Artikel.

Auch russische Medien zitieren das Military Watch Magazine gerne als Quelle. Zum Beispiel bei der Nachricht, dass die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive bislang fast ein Drittel ihrer Bradley Panzer verloren hat. Schließlich präsentiert Russland gerne eroberte Bradleys als Trophäen im Ukraine-Krieg.

Kurz vor der ersten Auslieferung der Fahrzeuge im April behauptete das Pentagon, Bradleys seien „Panzerkiller“. Der Panzerungsschutz und die Überlebensfähigkeit der Klasse wurden jedoch seit ihrer Entwicklungsphase häufig kritisiert, merkt das Military Watch Magazine nun zu den neuen Verlusten an.

Satte Anzahl von Bradleys: USA schnüren Militärhilfen für Ukraine-Offensive im Milliardenwert

Die Bradleys stammen aus den USA. Vergangenen Monat hatte Washington Kiew weitere Militärhilfen für die Ukraine-Offensive zugesagt. Das angegriffene Land soll unter anderem 30 Schützenpanzer vom Typ Bradley und 25 Panzerfahrzeuge vom Typ Stryker erhalten. Ebenfalls im Paket vorgesehen ist:

zusätzliche Munition für das Luftabwehrsystem Patriot

zusätzliche Munition für den Mehrfachraketenwerfer Himars

neue Flugabwehrsysteme vom Typ Stinger

Artilleriemunition

Panzerabwehrraketen

Die USA kündigten die neuen Militärhilfen wenige Tage nach dem Aufstand der Wagner-Söldner in Russland an. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 haben sie der Ukraine Militärhilfen im Wert von mehr als 40 Milliarden Dollar zugesagt.

Gegenoffensive in der Ukraine: Panzerung vom Bradley nutzlos wegen Vikhr-1?

Es gibt aber auch Kritik an der Auswahl der US-Waffen. Das Military Watch Magazine befand, die USA erwarteten von den Bradleys für sich selbst keinen „nennenswerten Beitrag“ zu ihren „Kriegsanstrengungen in Ostasien“, und würden sie deshalb an die Ukraine für ihre Gegenoffensive abgeben.

Die Ukraine versuche nun, den „sehr begrenzten Schutz der Bradleys“ durch zusätzliche Panzerung zu kompensieren: Reaktivpanzerung. Sie wurde erstmals in der damaligen Sowjetunion eingesetzt. Dabei wird das Fahrzeug außen mit Metallkacheln verstärkt, unter denen sich eine Schicht Sprengstoff befindet. Bei Beschuss kommt es dann zur Explosion, die getroffene Kachel wird dem Projektil entgegengeschleudert und mildert so dessen Wucht ab.

Das Military Watch Magazine meldete Zweifel an. Moderne russische Panzerabwehrraketen wie die Vikhr-1 seien speziell für solche Formen des Panzerschutzes entwickelt worden und hätten sie im Ukraine-Krieg bereits „erheblich in Mitleidenschaft gezogen“. (frs)