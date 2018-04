„Frust“ im Riesen-Bundestag: Parteien blockieren angeblich Schäubles Reform

Dies ähnelt erwartungsgemäß einen der vielen Unrechtssysteme der Welt in dem die Drogenhändler, die Produzenten, die Dealer künftig über ein Verbotsgesetz für den Drogenhandel jedweder Art selbst abstimmen können.

Persönliche Beteiligung, gegenseitige Vorteilsgewährung und gemeinsame Vorteilsnahme lautet der Straftatbestand aus den Reihen der Korruption. Die Täter verweigern das Recht.

Hier muss Ersatzweise der Bundesrat zu Potte kommen oder Karlsruhe ganz allein.

Wo ist hier der erhobene Finger, die Stimme des Bundespräsidenten?

Wo ist hier die Sammelstelle, das Putzkommando, für die Reste einer Demokratie, eines Rechtsstaates.

Ich klage hiermit im Offizialdelikt an und hoffe auf einen Generalstreik hier im Land.

Die Nutznießer des Überhangs gehören an den Pranger, in ihren Bundesländern, den Wahlkreises und zwar mit Bildern in ihrem derzeitigen Zustand.

Über diese Steuergeldabgreifer muss ein Sturm der Entrüstung nieder gehen und alles was juristisch möglich ist.

Wie sind hier die Aktivisten, die Staatsdiener des Rechts, die Juristen die an der Uni lehren.

Wo sind hier die Verbände, der letzte Stolz der deutschen Nation.

Klar die Mehrzahl werden von der SPD sein, mangels Direktmandate.

Hier wäre ja auch eine Schädlingsbekämpfung, aus der Mitte es Volkes angesagt.