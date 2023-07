„Alle 100 Meter sterben fünf Männer“: Ukraine-Soldaten klagen über Verluste bei Gegenoffensive

Feuergefecht im Ukraine-Krieg: An der Front sind die Verluste während der Gegenoffensive hoch. © Libkos/dpa

Mit Panzer gegen Minenfelder: Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg fordert hohe Verluste. Bei den Soldaten sinkt die Moral. Ist die Offensive ein Flop?

Kiew – Erschütternde Berichte von der Front: Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg erfordert einen hohen Blutzoll. Nachdem Russland die Abwehrlinie stark vermint hat, kommen die ukrainischen Truppen nur mühsam voran. Trotz häufig überlegener West-Waffen sind die Verluste enorm hoch, wie ukrainische Soldatinnen und Soldaten vermehrt beklagen.

„Sobald es einen Angriff gibt, beginnt die russische Artillerie mit allen Kräften auf uns einzuwirken und beschießt unsere Stellungen von vorne bis hinten“, sagte ein namentlich nicht genannter Infanterist jetzt der Kyiv Post und fügte hinzu: „Alle hundert Meter Land, die wir gewinnen, bedeuten, dass vier bis fünf Infanteristen die Reihen verlassen – das ist der durchschnittliche Verlust.“ Ähnlich äußerten sich auch viele andere Frontkämpfer. Militärbeobachter zweifeln ebenfalls den Erfolg der Ukraine-Offensive an – und warnen vor einem langen und blutigen Stellungskrieg.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Soldaten berichten von hohen Verlusten an der Front

Seit Ende Mai läuft die Gegenoffensive der Ukraine im Krieg gegen Russland. Doch trotz vieler vom Westen gelieferten Panzer und Raketenwerfern kommen die Streitkräfte nicht so schnell voran wie erhofft. Laut Berechnungen des US-Kriegsinstituts ISW haben die Truppen Kiews seit Beginn der Offensive rund 253 Quadratkilometer an Territorium zurückerobert, was fast der gleichen Fläche entspricht, die in den sechs Monaten zuvor die russischen Streitkräfte eingenommen hatten.

Die Ukraine räumte bereits ein, dass die Gegenoffensive langsamer vonstattengeht als erhofft. Experten verweisen in diesem Zusammenhang jedoch auf die massive Verteidigungslinie, die Russland entlang der Front errichtet hat. So wurden fast 1000 Kilometer mit tiefen Schützengräben durchzogen und auch weite Landstriche vermint. Für moderne West-Panzer wie den deutschen Leopard-2 gibt es dadurch kaum ein Durchkommen.

Verluste im Ukraine-Krieg: Beide Seiten verlieren durch die Gegenoffensive

Mit kleinen Stoßtrupps versucht die Ukraine an vielen Frontabschnitten einen Durchbruch. Doch die Verluste sind enorm. Nach Berechnungen von Mediazona sind allein auf russischer Seite seit Beginn des Ukraine-Krieges bis zu 47.000 Soldaten gefallen. Nach US-amerikanischen Erkenntnissen kommen noch rund 20.000 gefallene ukrainische Soldaten hinzu. Doch die Todesrate steigt seit Beginn der Gegenoffensive an.

„Die Situation ist sehr schwierig“, sagte ein Militärarzt der Kyiv Post. Russland sei zu viel Zeit gegeben worden, sich auf die weithin angekündigte ukrainische Gegenoffensive vorzubereiten. „Es war ihnen klar, dass eine der Richtungen des ukrainischen Angriffs, wenn nicht sogar die Hauptrichtung, Saporischschja sein würde“, sagte der Mediziner. Nun verlöre man bis zu einer halben Einheit für jeden erkämpften Kilometer – und sei noch nicht einmal selbstverständlich, dass man „den Kilometer später halten kann“, beklagte er. Denn kaum habe man eine russische Stellung erobert, gerate man in das Visier der russischen Artillerie.

Ukraine-Offensive gescheitert? Militärbeobachter warnt vor Stellungskrieg

Vor diesem Hintergrund sprach der britische Ex-Offizier Richard Kemp bereits vor einer gescheiterten Ukraine-Offensive. „Es lohnt sich zu fragen, ob die Gegenoffensive der Ukraine jemals erfolgreich sein kann“, schrieb der Militärbeobachter in der Tageszeitung The Telegraph. Die Situation erinnere an den Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg, bei der die Kriegsparteien auch über vier Jahre lang keinen Schritt vorwärtskamen. Die Ukraine müsse sich deswegen entscheiden, ob sie diesen Krieg wirklich in dieser Form durchhalten könne, mahnte der Militärbeobachter. (jkf)