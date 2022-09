Fünf Projekte erhalten Bundespreis «Blauer Kompass»

Umweltbundesamt © Sabine Thielemann

Mehrere Initiativen erhalten in diesem Jahr den Bundespreis «Blauer Kompass» zur Klimaanpassung in den Kommunen.

Berlin - Wie Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt (UBA) am Freitag mitteilten, haben insgesamt fünf Projekte aus Brandenburg, Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen die mit 25 000 Euro dotierte Auszeichnung erhalten. 240 Projekte und Initiativen hatten sich beworben.

Gewonnen haben das Projekt Hochwasserallianz Bocholter Aa im Kreis Borken, der Landwirtschaftsbetrieb Hof Tolle bei Kassel, die Handwerker-Unterstützungsinitiative EnergieBauZentrum in Hamburg und der Verein Miya in Brandenburg, der kleine Grünflächen für Bildungsangebote zur Klimaanpassung nutzt. Zusätzlich ging ein Publikumspreis an den Verein Freundeskreis Technisches Denkmal Brikettfabrik Louise e.V. in Brandenburg, der Anpassungsprojekte im ländlichen Raum entwickelt.

In diesem Jahr vergibt das UBA den Preis erstmals in Kooperation mit der Bundesregierung. «Wie wichtig Klimaanpassung ist, haben die vergangenen Monate auch in Deutschland gezeigt: Hitze, Waldbrände und fehlendes Wasser in Flüssen und Seen sind Folgen der Klimakrise», sagte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Darauf müssten sich die Kommunen einstellen.

Lemke hatte im März ein Sofortprogramm zur besseren Anpassung an die Folgen der Erderwärmung vorgestellt. Das sieht unter anderem Investitionen in Höhe von 60 Millionen Euro bis 2026 vor. In dieser Legislaturperiode soll Deutschland Lemke zufolge auch ein Klimaanpassungsgesetz bekommen, das analog zum Bundesklimaschutzgesetz für das Anpassungsmanagement in Deutschland messbare Ziele festlegen soll. (dpa)