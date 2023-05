Für humanitäre Hilfe im Sudan: Mehr als drei Millionen Dollar benötigt

Im Sudan sind 49 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen © Sui Xiankai / IMAGO

Die humanitäre Lage im Sudan ist verheerend. Wegen des dennoch anhaltenden Konflikts fordern die Vereinten Nationen mehr internationale Hilfen für das Land und die umliegende Region.

Genf - Das Nothilfebüro OCHA und das Flüchtlingshilfswerk UNHCR baten am Mittwoch in Genf um mehr als drei Milliarden Dollar (etwa 2,8 Milliarden Euro) Spenden, damit ihre Arbeit in dem Krisengebiet bis Oktober finanziert werden kann. Demzufolge ist praktisch die Hälfte der 49 Millionen Menschen in dem Land im Nordosten Afrikas auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Das Geld soll insbesondere genutzt werden, um 18 Millionen Menschen Lebensmittel, Wasser, Unterkünfte, Sanitäreinrichtungen und medizinische Hilfe zur Verfügung zu stellen. «Die Krise im Sudan ist dabei, sich schnell zu einer regionale Krise zu entwickeln», sagte der OCHA-Experte Ramesh Rajasingham. Allein seit Mitte April seien fast eine Million Menschen vertrieben worden, auch in Nachbarländer. Das UNHCR geht davon aus, dass im nächsten halben Jahr mehr als eine Million weitere Menschen den Sudan verlassen werden.

Ursprünglich hatte OCHA für das Land mit einem Spendenbedarf von 1,7 Milliarden Dollar fürs laufende Jahr gerechnet. Im Sudan trägt Präsident Abdel Fattah al-Burhan mithilfe der Streitkräfte einen Machtkampf gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo aus, der die paramilitärischen RSF anführt. Die beiden Generäle hatten einst durch gemeinsame Militärcoups die Macht an sich gerissen. (dpa)