Für Macron: In der Stichwahl möchte der ausgeschiedene grüne Politiker einen Sieg Le Pens verhindern

Der grüne Präsidentschafts-Kandidat Yannick Jadot fordert die Bevölkerung auf, im zweiten Wahlgang Macron zu unterstützen © IMAGO/Sandrine THESILLAT

Nach seinem Ausscheiden bei der französischen Präsidentschaftswahl hat der grüne Kandidat Yannick Jadot zur Unterstützung von Emmanuel Macron bei der Stichwahl in zwei Wochen aufgerufen.

Paris - Damit solle die Rechte Marine Le Pen verhindert werden, sagte Jadot am Sonntagabend. «Niemand sollte die fundamentale Bedrohung, die die extreme Rechte für die Demokratie, den zivilen Frieden, die Ökologie und die Werte der Republik darstellt, herunterspielen.» Jadot mahnte zugleich Macron: «Unsere Stimme gilt nicht als Rückhalt für seine Verantwortung für die Zerrüttung des Landes durch klimapolitische Untätigkeit, soziales Versagen, Konformismus und demokratische Missachtung.» Der 54-Jährige, der mit etwa 4.5 Prozent der Stimmen schlechter als erwartet abschnitt, nahm zudem Kurs auf die im Juni anstehenden Parlamentswahlen, die für die präsidiale Macht von Entscheidung sind. «Die Ökologie wird bei der Stichwahl abwesend sein. In der fünfjährigen Amtszeit darf sie das nicht sein.» Man werde nicht aufgeben, man werde handeln. «Die Ökologie, das ist die Republik.»

Rechtsextremer Kandidat Zemmour ist für Le Pen

Der rechtsextreme Publizist Éric Zemmour hat seine Wähler dazu aufgerufen, in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl für die Rechte Marine Le Pen zu stimmen. «Ich werde mich nicht im Gegner irren», sagte er am Sonntagabend in Paris. Präsident Emmanuel Macron, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt, habe Millionen von Einwanderern ins Land gelassen und die Unsicherheit im Land im Wahlkampf ignoriert. Deshalb unterstütze er trotz aller Konflikte Le Pen, sagte Zemmour. «Ich bin sicher, dass wir bald gewinnen werden», sagte er an seine Unterstützer gewandt. «Wir sind ins politische Leben vorgedrungen. Wir haben die alten, sterbenden Parteien überholt.» Die Stimme seiner Wähler werde weiter Gehör finden. «Dank euch wird künftig nichts wie vorher sein!» Zemmour war in der ersten Runde der Wahl ausgeschieden. Nach ersten Hochrechnungen kam er auf rund sieben Prozent der Stimmen und ließ damit die ehemaligen Volksparteien der Sozialisten und Konservativen hinter sich. (dpa)