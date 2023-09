G20: „Einsatz von Gewalt“ zur Erzielung von „Geländegewinnen“ in der Ukraine verurteilt

G20-Gipfel in Indien © IMAGO

Bei ihrem Gipfeltreffen in Neu Delhi haben die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) den Einsatz von Gewalt zur Erzielung von „Geländegewinnen“ in der Ukraine verurteilt.

Neu Delhi in Indien - Das geht aus dem am Samstag veröffentlichten Text der gemeinsamen Gipfelerklärung hervor. Die russische Aggression gegen die Ukraine wird in dem Text allerdings nicht beim Namen genannt. Der indische Regierungschef Narendra Modi als Gastgeber hatte zuvor die Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung verkündet.

Die G20 erklärten in dem Text zudem ihre Unterstützung für „Bemühungen zur Verdreifachung der weltweiten Kapazität für erneuerbare Energien“. „Wir verpflichten uns, dringend unser Handeln in der Bewältigung ökologischer Krisen und Herausforderungen zu beschleunigen, einschließlich dem Klimawandel“, hieß es weiter. Ein Ende der Nutzung fossiler Energien wird in der Erklärung nicht gefordert.



Der G20-Gipfel in Neu-Delhi hatte am Samstag mit der Aufnahme der Afrikanischen Union begonnen und geht noch bis zum Sonntag. Deutschland wird in Indien durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) vertreten. ma/gt

Japans Außenminister spricht bei Ukraine-Besuch über Wiederaufbau des Landes

Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi hat bei einem Besuch in der Ukraine nach Angaben Kiews Gespräche über den Wiederaufbau des Landes geführt. Dabei sei es um „die Aussichten für eine Zusammenarbeit beim Wiederaufbau von Wohnraum, bei der Gewährleistung der weltweiten Ernährungssicherheit, bei der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen und bei der humanitären Minenräumung“ gegangen, sagte der ukrainische Regierungschef Denis Schmyhal am Samstag in Kiew nach dem Treffen.



Japanische Großunternehmen seien an einer „langfristigen Zusammenarbeit mit der Ukraine“ interessiert, erklärte Schmyhal weiter. Chefdiplomat Hayashi wurde bei seiner Reise von japanischen Wirtschaftsvertretern begleitet, nach dem Treffen mit Schmyhal war ein Gespräch mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba geplant.



Japan hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen, liefert bislang jedoch keine Waffen an Kiew. Die pazifistische Verfassung des Landes verpflichtet die Regierenden in Tokio dazu, ihre militärischen Fähigkeiten auf die bloße Verteidigung zu beschränken.



Allerdings hat Tokio der Ukraine humanitäre Hilfsgüter, Ausrüstung zur militärischen Verteidigung und finanzielle Unterstützung zukommen lassen. So gewährte Tokio nach Angaben von Regierungschef Schmyhal seinem Land bisher umgerechnet rund 1,96 Milliarden Euro an Finanzhilfen, um den ukrainischen Staatshaushalt zu stützen. Das ansonsten in Einwanderungsfragen restriktive Japan nahm zudem ukrainische Flüchtlinge im Land auf. se/gt