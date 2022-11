Showdown zwischen Biden und Xi beim G20-Gipfel – Putin nicht dabei: Scholz bedauert Absage

Treffen in Indonesien

Von Linus Prien

Der G20-Gipfel auf Bali wird wohl von Ukraine-Krieg überschattet werden, obwohl Wladimir Putin nicht erscheinen wird. Zudem treffen Joe Biden und Xi Jinping aufeinander. Alle Infos im News-Ticker.

Ukraine-Krieg beim G20-Gipfel : Wladimir Putin reist nicht nach Indonesien.

beim : Wladimir Putin reist nicht nach Indonesien. Treffen der Supermächte: Biden trifft Xi Jinping zum ersten Mal als Präsident.

Nusa Dua - In Indonesien findet der G20-Gipfel statt. Im Mittelpunkt des Zusammentreffens der Staatschefs auf der Insel Bali wird wohl der Ukraine-Krieg stehen. Das durchkreuzt jedoch wohl die Pläne des indonesischen Präsidenten und Gastgebers Joko Widodo.

Eigentlich sollte der Gipfel unter dem Titel „Recover Together, Recover Stronger“ abgehalten werden. Widodo wollte die Herausforderungen, die das Coronavirus weiterhin mit sich bringt, nachhaltige ökonomische Entwicklung und wirtschaftliche Herausforderungen behandeln, wie das us-amerikanische Time-Magazin berichtete. Bundeskanzler Olaf Scholz wird nach Besuchen in Vietnam und Singapur auf Bali eintreffen.

Präsident Widodo über den G20-Gipfel: „Der G20-Gipfel soll kein politisches Forum darstellen“

Im Juni hatte Indonesiens Präsident Joko Widodo erst die Ukraine und dann Russland besucht. Das Land gibt sich nun als Vermittler und lädt beide Länder zum G20 ein: „Ich lade alle führenden Politiker der Welt ein, den Geist des Multilateralismus, des Friedens und der Zusammenarbeit wiederzubeleben. Nur mit diesem Geist kann der Frieden erreicht werden“, sagte Widodo im Vorfeld des Treffens. Aus seinen Intentionen für den Gipfel machte der Gastgeber keinen Hehl: „Der G20-Gipfel soll kein politisches Forum darstellen, es soll um Wirtschaft und Entwicklung gehen.“

Supermächte treffen sich in Indonesien: Präsident Biden und Xi treffen erstmals aufeinander

Des Weiteren werden der amerikanische Präsident Joe Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping erstmals während Bidens Amtszeit aufeinander treffen. Im Vorfeld des Treffens sagte Biden: „Wir müssen nur herausfinden, wo die roten Linien sind – und was in den nächsten zwei Jahren die wichtigsten Dinge für jeden von uns sind.“ Die beiden Supermächte haben unter anderem aufgrund des Ukraine-Kriegs, Handelskonflikten und Taiwan angespannte Beziehungen.

China sei einem Regierungssprecher zufolge an einer respektvollen Zusammenarbeit, friedlicher Koexistenz und Kooperation mit den USA interessiert, wolle aber gleichzeitig entschlossen seine „legitimen Rechte und Interessen“ verteidigen. Die Differenzen zwischen den Ländern wurden auch von chinesischer Seite anerkannt. Ziel sei es, die Beziehungen wieder auf den „rechten Weg zu bringen“.

G20-Gipfel in Indonesien: Wladimir Putin wird nicht erscheinen

Der russische Präsident Wladimir Putin wird dem Gipfel fernbleiben. Das hatte der Kreml in der vergangenen Woche bestätigt. Gegenüber Widodo hatte Putin wohl gesagt, er wäre nur gekommen, wenn die Umstände gestimmt hätten, wie die New York Times berichtete. Als Vertretung für ihn wird der russische Außenminister Sergej Lawrow nach Bali fliegen.

Putin hätte vor Ort mit heftiger Kritik an dem von ihm angeordneten Krieg gegen die Ukraine rechnen müssen, wie auch Scholz bemerkte. Es wäre gut gewesen, wenn Präsident Putin sich zum G20-Gipfel begeben hätte“, sagte Scholz am Sonntag im vietnamesischen Hanoi. „Dann hätte er sich allerdings aussetzen müssen all den Fragen und all der Kritik, die von vielen Ländern der Welt formuliert worden ist. Vermutlich ist er deshalb nicht da.“

Nach jüngsten militärischen Niederlagen seiner Armee wäre der Zeitpunkt für ein Aufeinandertreffen mit seinen westlichen Gegnern derzeit aus seiner Sicht wohl besonders ungünstig gewesen. Dagegen will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videoansprache an das Treffen im Ferienort Nusa Dua richten. (lp/dpa)